0403地震滿周年！花蓮業者嘆「還在流血」　1年31間旅宿停業

▲花蓮縣去年受地震影響重創觀光。（圖／花蓮縣政府提供）

記者周湘芸／台北報導

去年0403地震重創花蓮觀光，除了國旅蕭條，也降低國際旅客到訪意願，讓當地旅宿及觀光業難以生存，時隔1年，根據交通部觀光署截至今年2月統計，與去年同期相比，花蓮縣已有31間旅宿業者停業及轉讓。業者直言，「花蓮還在流血」，以春節、228及清明連假3指標來看，今年還是沒有信心。

根據觀光署統計，去年2月花蓮縣共有158間旅館、1797間民宿，今年2月僅剩150間旅館、1774間民宿，共有31間停歇業，相較於其他縣市迎接疫後復甦，旅宿遍地開花，僅花蓮縣不增反減，更有當地伴手禮業者嘆，「花蓮還在流血」，即便道路重建完成，昔日觀光榮景已經回不去。

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花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮縣去年發生地震後，截至年底共有21間旅館停業或轉讓，今年截至目前又有3間，以有加入公會的135間業者計算，等同有將近2成停歇業。她表示，去年花蓮幾乎沒有旅宿業者達到損益平衡點，都是開一間房、賠一間，業者對市場不看好，加上國旅前景不明朗，因此選擇提前止損。

張琄菡指出，以往到訪花蓮的外國旅客都是因為太魯閣，現在太魯閣還沒恢復，入境旅客也減少，回流比例不明顯。在國旅方面，今年下半年連續假期不多，預估暑假的人潮多寡將決定業者今年是持續虧損，還是轉虧為盈，業者雖然多半認為不樂觀，但還是希望暑假能有超過5成的訂房率，也期待有更多大型賽事把人潮帶到花蓮來。

她也說，現在觀光署雖然有推出花蓮地區的台灣觀巴優惠，但搭乘旅客多是一日遊或當天往返，其中有停留住宿者僅約1成，無法讓旅宿業者受益，希望能保留部分台灣觀巴優惠限定住宿客預訂。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，去年國旅狀況不佳，除了花蓮地震及3個颱風接續影響，交通也無法給觀光客信心。去年4月花蓮災後訂房率僅剩3%，今年跟前年4月相比還是衰退50%，而往年清明連假花蓮訂房率都有6、7成，今年卻只有3成到3成半，仍是全台最慘。

陳義豐也說，過去一年花蓮觀光相關產業都非常辛苦，光是旅館業就有20多家停業或轉租，而民宿為家庭副業，預估也有100多家停業，其他像是伴手禮業者也都不好。今年以春節、228及清明連假3指標來看，花蓮都是各縣市最差，也是30年以來第2差（最差為2018年0206地震），對於復甦仍不樂觀。