　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡質！墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰

記者陳坤福、郭玗潔／屏東報導

台灣祭活動將於4月3日至4月5日於墾丁舉行，竟有民宿非法業者趁機哄抬價格，從平日每晚859元漲成7980元，價差近9倍。為此，屏東縣府29日加強稽查，又發現一家合法民宿哄抬房價，房間還從原本9間房，擴大經營為15間，哄抬房價方面將被處1萬至5萬元的罰鍰，擴大經營部分，則裁處4萬元。

▲▼清明連假來臨又逢「台灣祭」，屏東住宿房價飆漲 。（圖／記者陳坤福翻攝）

▲清明連假來臨又逢「台灣祭」，縣府加強對旅館業者的稽查。（圖／記者陳坤福翻攝，下同）

有網友在臉書社群「報廢公社」表示，他查詢4月4日至5日「台灣祭」期間，有間非法民宿業者哄抬房價，價格竟從平日每晚859元變為7980元，價差近9倍。

網友看完紛紛留言，「連假期間，國旅就是這麼貴」、「8000一晚，廉航沖繩來回機票都夠了」、「這不是第一次了 也不會是最後一次」、「墾丁我們住不起，都直接出國了，坐飛機5天4夜（含機票包吃住）還比去墾丁3天還便宜」、「假日去墾丁才是有錢人的象徵」。

▲▼清明連假來臨又逢「台灣祭」，屏東住宿房價飆漲 。（圖／記者陳坤福翻攝）

對此，屏東縣已針對惡意抬高價格的業者進行稽查，發現該業者還是非法經營，以不同店名在各大訂房平台哄抬房價，將依發展觀光條例第55條論處，處10萬元以上，50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

為防止相關情形再次發生，屏東縣政府昨(29)日聯合恆春分局，啟動旅宿業房價專案稽查行動，結果又查出墾丁一間合法業者也將價格飆漲9倍，實際收取房費超過備查房價，還將9間房擴大經營為15間房。

交旅處表示，該名業者哄抬價格的部分將依《發展觀光條例》第五十五條第三項規定，處1萬至5萬元的罰鍰，另擴大經營部分，則裁處4萬元。

▲▼清明連假來臨又逢「台灣祭」，屏東住宿房價飆漲 。（圖／記者陳坤福翻攝）

▲▼清明連假來臨又逢「台灣祭」，屏東住宿房價飆漲 。（圖／記者陳坤福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電話「一接就掛」不是詐騙！知情人揭背後真相：非常麻煩
全曼谷僅1大樓倒塌！　泰總理要求中國承包商「7天內」給說法
墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰
台中11女賣淫一次1500　狠被剝皮抽800
EZCourse副總改口不告黃益中　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鍾文智電子監控未延長裁定沒公告！書記官工會5點聲明　批邱忠義甩鍋

工程車翻覆釀後方3車追撞！7人受傷送醫　年紀最小僅8個月大

惡質！墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰

獨／創意私房餘波盪漾　關鍵偷拍案幣流涉案人恐被當高級會員

「台中巧虎」開應召站！招11外籍女賣淫一次1500　狠剝皮抽800

快訊／找到了！YTR卡特相機被民眾撿到　今下午已相約歸還

北市比特犬連續咬人　南投訂自治條例：具攻擊性未防護可罰15萬

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

網傳交通違規靠這招反制「檢舉達人」　桃警：網路假消息

快訊／國3土城段4車連環撞！3人受傷送醫　紫爆回堵6公里

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

鍾文智電子監控未延長裁定沒公告！書記官工會5點聲明　批邱忠義甩鍋

工程車翻覆釀後方3車追撞！7人受傷送醫　年紀最小僅8個月大

惡質！墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰

獨／創意私房餘波盪漾　關鍵偷拍案幣流涉案人恐被當高級會員

「台中巧虎」開應召站！招11外籍女賣淫一次1500　狠剝皮抽800

快訊／找到了！YTR卡特相機被民眾撿到　今下午已相約歸還

北市比特犬連續咬人　南投訂自治條例：具攻擊性未防護可罰15萬

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

網傳交通違規靠這招反制「檢舉達人」　桃警：網路假消息

快訊／國3土城段4車連環撞！3人受傷送醫　紫爆回堵6公里

叫李雅英「坐大腿還是中間」？他曝3點公關災難：搞錯重點

機長搞丟護照！韓亞航空延誤15小時　135人滯留菲律賓

26歲美女碩士當「食堂阿姨」　比在大廠快樂「目標升經理」

鍾文智電子監控未延長裁定沒公告！書記官工會5點聲明　批邱忠義甩鍋

悍將開季傷兵多4位「轉學生」登一軍！尋5號洋投？鋒總幽默回應

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

愚人節惡搞美食整理包！白飯便當回歸　蛇進草仔龜披薩掀話題

兒童節將屆　清境農場邀弱勢扶助兒擔任一日牧羊人

工程車翻覆釀後方3車追撞！7人受傷送醫　年紀最小僅8個月大

年輕人出現「等房族」？專家揭「1前提」：會讓自己更有錢

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

社會熱門新聞

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

台中騎士回停車場自摔倒地　遭轎車輾過不治

即／19歲男掃射招待所！法院裁定羈押禁見

快訊／貨車運將國道追撞砂石車！送醫搶救不治

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

詐賭600萬引天道盟內訌　步槍掃射招待所

紙板遮玻璃夫妻陳屍車中　兒悲痛欲絕

即／女客入住高雄旅社未出門　房務員查看驚見已死亡

即／柯文哲21：55戒護外醫

即／國道4車連環撞！3傷送醫　紫爆回堵6公里

她PO「害怕單獨住旅館」　色男假好意陪住竟硬上

更多熱門

相關新聞

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

緬甸中部28日下午發生強震，甚至影響到國人愛去遊玩的泰國，目前正在曼谷旅遊的知名彩妝大師朱正生，也在第一時間向家人親友們報平安，他今（29日）一大早他分享，目前曼谷的交通已恢復正常，當地民眾生活照常。他還建議，近期要去曼谷的民眾要注意搭車的問題，另外要先上網去看飯店有沒有建築物結構安全認證。

和男友遊泰！翻出可疑收據「寫Makiyo」崩潰　結局神轉

和男友遊泰！翻出可疑收據「寫Makiyo」崩潰　結局神轉

全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

范斯突訪格陵蘭惹怒當地　觀光熱卻意外爆棚

范斯突訪格陵蘭惹怒當地　觀光熱卻意外爆棚

埃及紅海潛艇翻覆釀悲劇！至少6死9傷

埃及紅海潛艇翻覆釀悲劇！至少6死9傷

關鍵字：

墾丁台灣祭民宿旅遊稽查

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

男星父親被轎車撞死！

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面