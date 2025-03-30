惡質！墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰

記者陳坤福、郭玗潔／屏東報導

台灣祭活動將於4月3日至4月5日於墾丁舉行，竟有民宿非法業者趁機哄抬價格，從平日每晚859元漲成7980元，價差近9倍。為此，屏東縣府29日加強稽查，又發現一家合法民宿哄抬房價，房間還從原本9間房，擴大經營為15間，哄抬房價方面將被處1萬至5萬元的罰鍰，擴大經營部分，則裁處4萬元。

▲清明連假來臨又逢「台灣祭」，縣府加強對旅館業者的稽查。（圖／記者陳坤福翻攝，下同）

有網友在臉書社群「報廢公社」表示，他查詢4月4日至5日「台灣祭」期間，有間非法民宿業者哄抬房價，價格竟從平日每晚859元變為7980元，價差近9倍。

網友看完紛紛留言，「連假期間，國旅就是這麼貴」、「8000一晚，廉航沖繩來回機票都夠了」、「這不是第一次了 也不會是最後一次」、「墾丁我們住不起，都直接出國了，坐飛機5天4夜（含機票包吃住）還比去墾丁3天還便宜」、「假日去墾丁才是有錢人的象徵」。

對此，屏東縣已針對惡意抬高價格的業者進行稽查，發現該業者還是非法經營，以不同店名在各大訂房平台哄抬房價，將依發展觀光條例第55條論處，處10萬元以上，50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

為防止相關情形再次發生，屏東縣政府昨(29)日聯合恆春分局，啟動旅宿業房價專案稽查行動，結果又查出墾丁一間合法業者也將價格飆漲9倍，實際收取房費超過備查房價，還將9間房擴大經營為15間房。

交旅處表示，該名業者哄抬價格的部分將依《發展觀光條例》第五十五條第三項規定，處1萬至5萬元的罰鍰，另擴大經營部分，則裁處4萬元。