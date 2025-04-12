崑山科大60週年盛典　啟用電動車基地育才百桌感恩餐會千人相聚

▲崑山科技大學12日舉行創校60週年校慶活動，賴清德總統蒞臨主持「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學12日舉行創校60週年校慶活動，賴清德總統蒞臨主持「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」啟用典禮，這座南部首座電動車人才培育基地的設立，象徵該校在電動車與綠能技術領域的堅實實力與前瞻布局。

12日同步推動成立「氫能電動巴士及加氫站產官學研推動聯盟」，以及辦理百桌慈善感恩晚宴，「十鼓擊樂團」、「即將成真火舞團」將為晚宴帶來驚心動魄的演出。

崑山科大近年在電動車技術與人才培育上成果豐碩，2024年在教育部的補助「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育計畫」及校方經費挹注下，總計投入近1億元，建置完整的區域產業人才及技術培育基地計畫，響應政府五大信賴產業及12項戰略計畫，致力於培育電動車產業關鍵技術人才，支援國家戰略發展。

適逢60週年校慶，邀請賴清德總統蒞臨見證該校在電動車領域的卓越發展，賴清德總統曾於58週年校慶期間（時任副總統）造訪，對崑山科大在產學合作與技術研發上的努力給予高度肯定，這次回訪，再次見證該校在電動車人才培育與技術研發上的突破，並對校方打造全國領先的電動車人才培育基地表示讚許。

出席典禮的貴賓陣容堅強，包括菲律賓駐台大使Garafil女士、菲律賓高教委員會次長Apag博士、總統府資政沈榮津、台南市長黃偉哲、教育部張廖萬堅次長、南科管理局鄭秀絨局長、公信電子董事長宣明智、飛宏科技董事長林中民、車輛研究測試中心董事長王正健、台積電慈善基金會彭冠宇執行長、亞太ESG聯盟戴謙理事長、格斯科技、台灣松下集團、宏佳騰動力科技、志鋼金屬、浩瀚動力、菲律賓駐台大使、UL Solutions、資策會、U-POWER及加拿大、韓國、印尼、泰國等姐妹校代表出席盛會。

崑山科大校慶當天，「氫能電動巴士及加氫站產官學研推動聯盟」同步成立，展示該校在智慧運輸與綠能技術上的最新成果。與會來賓包括:亞太ESG聯盟戴謙理事長、退輔會嚴德發主委、台灣中油張敏總經理、交通部陳彥伯次長、南科管理局鄭秀絨局長、台灣松下集團黃政成董事長等亦參觀基地設施，並見證崑山科大與欣欣客運共同推動氫能電動巴士產學合作，針對氫能巴士晶片與加氫站安全規劃展開深入研究，助力台灣邁向低碳運輸新時代。

崑山科大李天祥校長表示：「本校自創校以來，始終秉持『務實致用』的教育理念，積極推動產學合作，培養產業所需的優秀人才。今日南部首座電動車人才培育基地的啟用，不僅是我們在電動車與綠能技術領域的一大突破，更展現了我們對國家未來產業發展的承諾。感謝賴清德總統的肯定與支持，未來崑山科技大學將持續深化技術研發與人才培育，為國家競爭力貢獻心力。我也要特別感謝所有參與這場校慶盛會的企業夥伴、政府單位與校友們。你們的支持，讓我們能夠築夢、踏實、前行。15萬名畢業生、超過4000家合作企業，是我們最大的資產，也是崑山教育品質的最好證明。」

校慶活動還包含百桌慈善感恩晚宴，崑山科大長期推動「完善就學協助機制」，晚宴的善款從2021年度308萬元，成長至2024年度突破460萬元，透過感恩餐會已累計幫助13452人次經濟不利學生，該次晚宴依舊秉持初衷，整合企業、校友與慈善機構資源，持續凝聚愛心，專款專用，助力學生學習與成長。

晚宴安排相當精采，開場表演由台灣唯一獲葛萊美獎、美國獨立音樂獎、台灣金曲獎三項大獎提名的表演藝術團體「十鼓擊樂團」帶來迎賓樂鼓，震撼的鼓聲響徹天際。晚宴壓軸表演則由「即將成真火舞團」帶來精彩的「崑山薪火耀甲子～浴火重生創輝煌」火舞秀，結合特技、武術及舞蹈，華麗的火舞表演震撼全場，時尚系學生與名模白彌兒（Mia）等人合作展示校慶紀念酒，結合時尚與產業。

此外，崑大烘焙學院特邀請吳寶春、王鵬傑及謝忠祐三位世界冠軍師傅，攜手合辦第一屆「吳寶春盃」國際烘焙新秀技藝競賽，並以優渥獎金及獎品鼓勵烘焙好手共同參與，總獎金近20萬元。台灣松下Panasonic集團贊助價值近十萬元的獎品，包含蒸烘烤微波爐、蒸氣烘烤爐、製麵包機、全自動美式咖啡機、隨行杯果汁機等，贈予入圍選手的指導老師們。競賽頒獎典禮於同日登場，展現該校在餐飲與烘焙領域的國際競爭力。

值得一提的是，崑山科大特別邀請曾獲第六屆「總統創新獎」、以及2022與2023年英國D&AD Awards最高榮譽「黃鉛筆獎」的BITO創辦人暨創意總監、崑大講座教授劉耕名，帶領創意媒體學院師生打造60週年校慶主視覺「重複的力量，淬鍊無限可能」。主視覺設計以「基本功」為概念，拆解「崑山」二字為山、日、比、山，並透過重複循環（Loop）的形式呈現，象徵該校深厚的學術與技術底蘊。另一方面，《情牽一甲子的功力》校慶主題影片則由視訊傳播設計系金馬得主曹源峰主任帶領金馬、金鐘級師資、葛萊美獎得主及優秀學生團隊精心製作，並於校慶大會全球首播，大獲好評！

12日發布六十週年紀念專刊完整呈現崑山一甲子的發展成果與未來展望，收錄崑山科大在三創育才、產學研發、國際合作、綠色永續等多面向的亮點績效，以及校友祝福，而校慶園遊會則設立60個特色攤位，包括國際生異國料理、校友品牌、各系所特色展區，並邀請光華高中熱舞社、熱音社帶來精彩演出，高潮不斷。

校慶大會上也公開表揚第19屆校友傑出成就獎，「社會服務類」獲獎人為財團法人南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰（電子系校友）、百世教育科技(股)公司董事長王百世（機械工程系校友）、台南市議員林冠維（高分子材料系校友）、空軍司令部中將副司令王德揚（企管所校友）；「企業經營類」獲獎人為晟楠科技股份有限公司獨立董事陳協裕（機械工程系校友）、晉基建設股份有限公司董事長廖淑芬（企管系校友）、祥鱻魚業有限公司董事長林篤毅（企管所校友）、邰欣建設股份有限公司總經理郭永錫（房管系校友）；「藝術文化類」獲獎人為聚合果有限公司負責人楊士毅（視傳系校友）。

優秀青年校友獎「藝術文化類」獲獎人為樂影社有限公司負責人陳奕凱（視訊系校友）、梓瑞有限公司(台北晶華酒店米其林一星-Circum-法式餐廳)主廚羅偉誠（餐飲系校友）、dazzle artist 造型師/霧眉師吳佑瑩（時尚系校友）；「社會服務類」獲獎人為台南市歸仁早期療育中心主任王竣詣（幼保系校友），「學術成就類」獲獎人則為玩拳瑜樂負責人孔瑋廷（休運系校友）。

創校60年來，崑山科技大學秉持「務實致用」的教育理念，為產業發展輸送無數優秀人才。此次校慶活動不僅是回顧過往輝煌成就的里程碑，更象徵該校持續朝向智慧科技、綠能產業與國際化發展的嶄新起點。未來，崑山科大將持續深化產學合作，為台灣經濟發展與人才培育貢獻更多心力。