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共諜滲透民進黨連環爆　趙少康：賴清德應「清黨」而非懷疑在野黨

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中共間諜滲透我國政府與民進黨內部的案件頻傳，就連國安會祕書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理也因涉犯共諜案，在今（12日）凌晨遭北院裁定羈押禁見。對此，中廣前董事長趙少康呼籲，賴清德應考慮「清黨」，而非杯弓蛇影懷疑在野黨，他還痛批，民進黨到處抓共諜，抹紅別人，結果驀然回首，共諜卻在民進黨高層處。

吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑因涉犯共諜案，遭台北地院在今天凌晨裁定羈押禁見。趙少康則認為，徐巧芯日前只因為誤植此案當事人的照片，就道歉許多次，不料，還是被民進黨、側翼、綠營媒體跟政論節目批鬥得體無完膚，搞了半天，原來共諜真的就在民進黨高官身邊。

趙少康細數，近來的共諜案，尚包括，游錫堃的前助理盛礎纓、前總統府諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、民進黨議員李余典的特助黃取榮都因為共諜案被查辦，現在又加上何仁傑。

面對接連爆發的共諜案，趙少康不禁質問，民進黨政府高層到底潛伏了多少共諜？竊取了多少重要的國家機密？民進黨一口一個愛台灣，把在野黨打成共產黨，現在現出原形，原來抗中是口號，親共才是日常。

趙少康表示，共諜案連環爆發，證明民進黨的意識形態有問題，連綠營自己的黨工、助理、官員都不認同，可以輕易被收買，賴清德一心要台獨，對國軍將士、大學教授等身分者，到處宣講要小心共諜，怎麼不提防自己身邊的共諜？

趙少康進一步抨擊，連管賴清德行程的吳尚雨都被收買，吳釗燮外交部的外交機密都被洩漏，對國安是多大諷刺？對國家危害有多大？這些人被策反當諜的原因不外乎思想、金錢、美色。

此外，趙少康直指，如今民進黨內共諜四伏，很像把大陸丟掉時期的國民黨，高層充斥匪諜，「賴清德應該好好清黨，徹底揪出潛伏匪諜，而不是天天杯弓蛇影，懷疑陸配、懷疑陸客、懷疑在野立委、懷疑交流學生、學者」，這些人有什麼情報價值？

最後，趙少康表示，現在最有資格賣台的當然就是執政的民進黨，但誰也沒想到，「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，民進黨到處抓共諜，抹紅別人，結果驀然回首，共諜卻在民進黨高層處。

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