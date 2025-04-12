綠營府院黨頻傳共諜滲透案　民眾黨批：抗中保台是欺騙人民的口號

▲共諜案頻傳，民眾黨怒批，賴清德政府的抗中保台只是出一張嘴。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨粉專）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨近日接連傳出遭共諜滲透的消息，且在檢方介入調查相關案件後，發現連時任外交部長吳釗燮的助理何仁傑，也涉入共諜案，北院則於今（12日）凌晨裁定何男羈押禁見。對此，民眾黨在社群平台痛批，真不愧是抗中保台用嘴講，事實上是共諜佈滿府院黨，民眾黨藉此呼籲，賴清德要說清楚，到底在任內窩藏了多少共諜？被滲透了多久？外洩多少國家機密？通匪層級多高？

民眾黨在臉書發文提到，最會「抗中保台」的民進黨，今天又新增共諜+1，現任國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，疑似也被吸收成為共諜，把外交部機敏資料提供給中共情治人員，涉犯國安法，因犯罪嫌疑重大，法院裁定羈押禁見。

為此，民眾黨直言，真不愧是抗中保台用嘴講，事實上是共諜佈滿府院黨，從 總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、立法院民進黨立委羅美玲助理盛礎纓，到新北市議員特助黃取榮。

共諜案頻傳，民眾黨認為，不僅民眾被嚇爛，也不禁質疑，政府不是最會講抗中保台嗎？不是一天到晚高喊消滅中共同路人嗎？怎麼從賴清德總統身邊到國安外交體系，民進黨中央、民進黨立委，乃至議員，滿是民進黨養的共諜？

民眾黨怒批，這證明了一件事，民進黨的助理心知肚明，黨中央嘴巴喊「抗中保台」，要消滅中共在地協力者，是欺騙人民的政治口號，自家高層根本是親中、聯中，跟著共產黨的步伐，手牽手一步步，有計劃消滅台灣的民主。

此外，民眾黨點出，民進黨立法院總召柯建銘曾說，立法院被中共滲透，讓警消組工會，中共就會侵台，幹事長吳思瑤還說，在野黨「不忠誠」，要幫警消提高退休待遇是搞垮國家，所以，高喊著大罷免，要罷掉所有在野的區域立委。

民眾黨感慨，結果事實是，那些對國家不忠誠的共諜，根本都是民進黨人，出賣國家、穿梭兩岸、打算搞垮民主，一步步把台灣變得像中國一樣、一黨獨大、一黨專政。

民眾黨質疑，這些已經滲透到民進黨中央、總統身邊，滲透到外交部與立法院的共諜，已經無孔不入地腐蝕了民進黨上上下下，能直接影響國家決策，更不能排除民進黨高層也被滲透，成為中共在地協力者，隨時準備，或正在出賣台灣的可能。

最後，民眾黨呼籲，請總統兼民進黨主席賴清德說清楚，到底在任內窩藏了多少共諜？被滲透了多久？外洩多少國家機密？通匪層級多高？也請台灣檢調徹底追查，抓出民進黨內所有中共同路人，揪出在台灣內部，被民進黨豢養的「國有共諜」。