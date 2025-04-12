台中人妻偷吃小王「對話紀錄超色」！綠帽男提告卻一毛都拿不到

▲台中一名人妻與丈夫結婚多年，卻在外面交了男友。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名人妻小羽（化名）與丈夫阿泉（化名）結婚多年，但她在外面還交了男友龍哥（化名），不但時常與龍哥互訴衷情，更會傳送鹹濕訊息，氣得阿泉一狀告上法院。台中地院審理後，駁回阿泉的求償請求，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小羽與阿泉2013年10月間結婚，婚後育有一名子女，不過阿泉近年來多為大夜班工作，因此夫妻倆鮮少碰面。

怎料2024年7月間，阿泉被女兒告知，小羽時常跟男子通話聊天、傳送訊息直到入睡，隔沒多久以後，他也果真抓包小羽的出軌鐵證，發現了「我超愛你在我上面看著我的樣子」、「每天都來一下」、「你那時候就對我有非分之想了」等曖昧、鹹濕訊息。

當時小羽坦白跟龍哥發生婚外情，並且答應分手，沒想到才過沒多久，又跟龍哥外出約會、擁抱、親吻，更是一起拜拜、到摩鐵開房休息，氣得阿泉一狀告上法院，向2人求償80萬元。

▲台中一名人妻與丈夫結婚多年，卻在外面交了男友。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



對此，小羽則辯稱，在跟阿泉交往期間，2人就多次發生爭吵，後來是因為意外懷孕，才在家人的勸說下結婚，且婚後2人仍舊持續吵架，阿泉還將工作調至大夜班，避免跟她碰面，也不負擔家務，夫妻關係早已名存實亡。

不過，法官查看對話紀錄時發現，小羽向龍哥分享照片、過往經歷時，曾說出「我都當前任死了，沒什麼好說的」，以及「我離過婚，就這樣的細節我不想多說，希望你能不要在這上面做任何的追問或揣測」，龍哥應該不曉得小羽當時仍在婚姻關係存續中，難以認定龍哥構成故意或過失侵害配偶權。

此外，小羽與阿泉2024年底離婚時，約定雙方互相拋棄對造之夫妻剩餘財產分配請求權，以及因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上之損害賠償請求權，法官因此認定，阿泉的請求無理由，應予以駁回，全案仍可上訴。