新光氣爆首波被告名單曝！台北、台中2高層60萬交保　瓦斯行未入列

▲相關被告覓保畫面。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆案，台中地檢署今天（11日）傳喚新光三越、拆除作業包商等10名被告到案說明，複訊後認新光台北總店滑姓副理、新光台中店莊姓經理等5名新光三越人員，以及承包商陳姓工頭及4名工人，涉犯過失致死、過失傷害及公共危險罪嫌，分別命10萬元至60萬元不等金額交保。

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，台中地檢署根據現場勘驗以及消防火調報告，初步認定本案「疑因施工不慎，導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故」，相關人員涉犯過失致死、過失傷害、準失火罪嫌疑重大。

據悉，中檢今天共傳喚10名被告，有5人為新光三越人員，包括台北總店2人、台中店3人，其中總店滑姓副理、台中店莊姓經理為管理高層，複訊後分別以60萬元交保；總店吳姓幹部40萬元交保，台中店呂姓、李姓幹部為40萬元、30萬元交保。

另5人為承攬本次氣爆現場、台中新光三越12樓美食街拆除作業的承包商，陳姓工頭複訊後命30萬元交保，其餘4名工人分別為10萬元至15萬元不等。10名被告均限制出境、出海。

據查，目前欣中天然氣尚未有任何人員列作被告，但檢方仍尚未完全排除；中檢強調，本案將持續進行各項偵查作為，

依偵察計劃緊密排成調查取證，務求正確、完整釐清責任歸屬。