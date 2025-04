中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

▲中醫大附醫憑藉其智慧醫療與生醫創新發展實力,在2025年亞洲醫療大獎《Healthcare Asia Awards》中獲頒「Hospital of the Year年度最佳醫院」。(圖/記者游瓊華翻攝)



記者游瓊華/台中報導

2025年亞洲醫療大獎《Healthcare Asia Awards》於昨(10)日舉行頒獎典禮,表揚亞太地區在醫療創新與社會貢獻方面表現卓越的機構。中國醫藥大學附設醫院獲頒 「Hospital of the Year年度最佳醫院」大獎。同時,院長周德陽獲選為「CEO of the Year年度最佳執行長」,為此屆唯一醫療專業領袖人物。

院長周德陽表示,此次榮獲「Hospital of the Year年度最佳醫院」殊榮,充分肯定中醫大附醫在智慧醫療、創新生醫與永續發展方面的深耕成果。周德陽院長指出,中醫大附醫近年來持續深化數位轉型與智慧醫療,屢獲國際肯定。

周德陽強調,醫療品質的核心在於「以病人為中心」。在醫療創新方面,中醫大附醫透過七大跨領域研究平台,積極推動AI醫療與創新生醫發展,例如,成功開發全球首例針對實體腫瘤、獲美國FDA核准的異體CAR-biTE GDT細胞療法,開創國際先例,為病人帶來全新治療希望。

▲駐馬來西亞台北經濟文化辦事處葉非比代表(右2)與衛福部吳玲瑩專門委員(左1)特親赴頒獎典禮道賀勉勵,肯定中醫大附醫推動醫衛新南向成果有目共睹,更讓台灣國際醫療品牌在世界發光。(圖/記者游瓊華翻攝)

此次能從眾多亞洲地區頂尖醫療領導者中脫穎而出,榮獲「CEO of the Year亞洲年度最佳執行長」,周德陽不僅展現卓越醫療行政管理能力,更以神經外科專業在醫術領域備受推崇。他所研發的「腦出血內視鏡血腫清除術」,已被納入哈佛大學《臨床神經外科技術》教科書,成為國際中風手術標準,大幅提升病人存活率與術後預後。

周德陽的傑出領導力也於2024年獲得美國權威媒體《Newsweek》肯定,獲選「Top Hospital CEOs」。該評選表彰在醫療創新、病患照護與組織領導上展現卓越表現的醫療機構領袖,並以人本精神、科技應用與團隊文化為核心指標,具高度國際影響力。為亞洲少數入選者之一,帶領中醫大附醫積極推動AI智慧醫療,充分展現新世代醫療領導者的遠見與格局。

中醫大附醫自2022年起承接衛福部「新南向醫衛合作與產業發展」計畫,由院長周德陽擔任計畫主持人,帶領全院團隊,將台灣卓越的醫療軟實力與醫衛產業輸出拓展至馬來西亞與汶萊,成果斐然。成果透過第三方國際認證機構的競賽獲獎,不僅提升了台灣國際醫療品牌的全球能見度,更讓世界看見台灣醫療的實力與影響力。