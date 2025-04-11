勤美星巴克前「47天3人墜樓亡」！專家曝4可能原因：快搬走別留戀

▲台中勤美星巴克店外在47天內發生3起墜樓死亡。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中勤美誠品商場星巴克店外今（11）日凌晨1時許又發生墜樓案，這是47天來第3起死亡案，死者都是倒臥在咖啡廳外人行道，恐怖巧合令人毛骨悚然。對此，地產專家Sway分析4點頻繁發生墜樓意外的可能原因，直言「當你發現，這個社區經常有人輕生，那就只能快快搬走，不要留戀，因為只會更多、不會減少。」

Sway今（11日）在臉書發文分享凶工地或凶宅經常有人輕生的可能原因：

一、工安意外死過人：只要死過人的社區，就會抓交替，就會很難住，因為建商偷工減料導致死亡，只要過了保固期，到處都是問題跟毛病。



二、住戶複雜：有八大進駐、租客頻頻更換的套房，就容易發生輕生事件。



三、封閉規劃：戶數多的大樓群內，住戶視野受阻，易心生鬱悶。



四、跟進與暗示：輕生是有引誘性跟暗示性，不管是大樓還是事件還是有專家宣傳，就像日本青木原，松本清寫了小說更聲名大噪，變成世界級的自殺聖地。

為此，Sway也奉勸，若民眾發現社區經常有人輕生，「那就只能快快搬走，不要留戀，因為只會更多、不會減少。」

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