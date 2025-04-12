諷美對華恐懼偏執症加重　陸國防部：把中國當威脅帶來災難後果

▲大陸國防部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美媒報導稱，美國防長簽署秘密內部指導備忘錄，將中國視「唯一步步緊逼的威脅」，將「阻止大陸奪取台灣」和加強本土防禦作為主要優先事項。中國國防部新聞發言人張曉剛大校今（12）日針對涉軍問題指出，「我覺得美方的『對華恐懼偏執症』越來越重，把中國當作威脅是嚴重的戰略誤判，只會帶來災難性後果。」

張曉剛強調，，中國終將統一，也必然統一，這是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。「有關國家不要把亞太地區當作地緣博弈的「狩獵場」。」

另外，「美防長訪日時稱，『武士之國』日本在應對中國『侵略中不可或缺』，贊美硫磺島戰役中日軍的『勇敢精神』，相關言論在美國內引發質疑？」

張曉剛表示，歷史不容淡忘，是非不能混淆。誰發動戰爭，誰搞侵略擴張，誰在維護和平，國際社會早有公論。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。

張曉剛稱，美方有的人搞政治作秀、以非為是，只顧著給日本軍國主義塗脂抹粉，又如何告慰那些為抗擊法西斯英勇犧牲的戰士們？這在美國國內引發了民憤，也必然遭到世人的反對和歷史的嘲諷。

張曉剛指出，我們敦促有關國家停止散播錯誤言論，不要把亞太地區當成地緣博弈的「狩獵場」，不要挑動集團政治和軍事對抗，損害地區人民的安全福祉。