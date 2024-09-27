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中國國防部談「中美兩軍交流」　張曉剛：呈趨穩態勢

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國國防部發言人張曉剛今天在例行記者會上表示，當前中美兩軍關係呈現趨穩態勢，有助雙方避免誤判、管控風險，但中方仍要求美方「校正」對中國的戰略認知。

2023年11月舊金山「拜習會」後，中美逐步恢復軍事交流。美軍印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）10日與中共解放軍南部戰區司令員吳亞男視訊通話；吳亞男18至20日率團赴美國夏威夷參加印太防長會議，被視為兩軍溝通的重要象徵。

中國國防部下午舉行例行記者會。張曉剛表示，去年11月，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在舊金山成功會晤，今年4月兩國元首再次通話，為中美關係穩定、健康、可持續發展「指明了方向」。

張曉剛表示，當前，中美兩國兩軍關係總體呈現趨穩態勢，兩軍保持高層戰略溝通、政策交流、機制對話和專業領域交流，有助於雙方增進理解、避免誤判、管控風險。

張曉剛同時強調，中方要求美方「校正對華戰略認知」，回歸理性務實的對中政策，確實尊重中方重大關切。在「相互尊重、和平共處、合作共贏」的道路上與中方同向發力，通過「坦誠、有效、建設性」對話合作，推動兩軍關係「穩下來、好起來、向前走」。

不過，儘管官方表示中美兩軍關係整體上呈現趨穩態勢，但雙方在涉及南海與台海等議題上仍有分歧。張曉剛在今天的例行記者會上仍重申中方一貫批評美方、菲律賓與台灣的立場。

對於美國對台軍售，張曉剛聲稱，這不是「保台」，而是「把台灣當提款機」，又指買再多武器都改變不了「台獨必亡」的宿命；在南海問題上，他表示，中方正告菲律賓不要打錯算盤，把自己綁上美國戰車只會「自毀家園、自食惡果」，同時要求美方盡早撤走中程彈道飛彈「泰風武器系統」（Typhon Weapons System ，又譯堤豐）。

另外，在這場記者會上有媒體針對日本防衛省近日宣布對海上自衛隊將進行大規模重組等提問，張曉剛回應，中方有注意到日本動向，批評日方重走「軍國主義道路」的傾向更加明顯，違背日本「和平憲法」和「專守防衛」原則，敦促日方汲取歷史教訓，多做有利維護地區和平穩定的事。

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