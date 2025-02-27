諷我方「炒作」解放軍無預警軍演　陸國防部：停止耍心機蹭熱點

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

解放軍昨26日上午「無預警」接近台灣高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，進行「射擊訓練」，引起我軍方高度關注，但解放軍這次並未有任何規劃性宣傳與消息證實。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日指出，「台灣有關部門針對解放軍例行演訓活動發表的言論『純屬炒作』，要求其停止耍心機，蹭熱點。」

東南亞地區規模最大的多國聯合軍事演習「金色眼鏡蛇」25日登場，美軍官方臉書一度披露台灣參與本次演習，之後又低調刪除，引起大陸方面注意。

吳謙也指出，有注意到有關的報導以及美方「刪改」的做法。「中方堅決反對任何國家與中國在台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，這一立場是堅定不移的。」

美軍在「金色眼鏡蛇演習」臉書專頁發文，台灣官兵參加今年的金色眼鏡蛇軍演開幕式。根據《中央社》報導指出，金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室回應中央社詢問表示，台灣不是今年演習的參演者之一。

報導稱金色眼鏡蛇軍演由美國和泰國主導，每年2到3月在泰國舉行。「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold）臉書專頁昨天發文披露，來自美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞和台灣的200多名官兵齊聚泰國素羅娜麗營閱兵場，為2025年金色眼鏡蛇聯合演習揭開序幕。不過，臉書專頁隨後刪除「台灣」。