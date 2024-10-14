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大陸 大陸焦點 特派現場

直指賴清德破壞兩岸和平　陸國防部：利劍是針對「台獨」死路一條

▲▼ 大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德雙十國慶講話，解放軍東部戰區今（14）日宣布在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習。大陸國防部新聞發言人吳謙大校稍早答記者問，針對針對賴清德挑講話和東部戰區演習回應稱，「聯合利劍-2024B」不是2024A的重複，而是針對「台獨」的加壓進逼。「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。

大陸國防部發布答記者問內容，「賴清德近日發表所謂『雙十』講話，炒作『兩岸互不隸屬』的『新兩國論』，抹黑中國大陸對台『侵犯併吞』。解放軍東部戰區10月14日組織「聯合利劍-2024B』演習。美國高層官員稱，中方沒有理由對台進行軍事施壓。請問對此有何評論？」

吳謙首先痛批，「賴清德之流數典忘祖，蓄意割裂兩岸歷史聯結，大肆煽動兩岸敵意對抗，妄圖混淆和改變兩岸同屬一個中國的事實和認知，充分暴露其『兩岸和平破壞者』『台海危機製造者』的真面目。對此，我們決不容忍，必須反制。」

吳謙指出，台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚，得到國際社會廣泛承認。「台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。民進黨當局謀『獨』挑釁和外部勢力干涉是破壞台海和平穩定的禍根亂源，只會給台灣民眾帶來災難。」

▲▼ 利劍軍演2024-B、大陸海警閩南語喊話 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸海警閩南語喊話 。（圖／翻攝 央視）

吳謙說，解放軍行動演練的就是打「台獨」。「我們就是要用「台獨」份子聽得懂的語言讓他們明白，利劍高懸頭頂，謀「獨」死路一條。需要指出的是，這次演習並非針對台灣同胞，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，決不會給『台獨』留一絲一毫的空間。」

吳謙強調，「聯合利劍-2024B」不是2024A的重複，而是針對「台獨」的加壓進逼。「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。

最後，他指出，「台灣問題是中國內政，不容任何人、任何勢力以任何方式、任何藉口進行干涉。」有關方面應停止縱容支持「台獨」，停止破壞台海和平穩定。祖國統一是不可阻擋的歷史大勢，是不容撼動的民族大義。我們希望台灣同胞把握歷史大勢，看清前途所在，站在歷史正確的一邊，與我們聯手反「獨」，攜手促統，共享國家統一、民族復興的無上榮光。

▼ 大陸解放軍遼寧艦航母戰機起飛 。（圖／翻攝央視）

▲▼ 聯合利劍2024B軍演 。（圖／翻攝央視）
 

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