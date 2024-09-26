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紀錄片《淬火》曝光殲-20巡台？　陸國防部：想去就去不必大驚小怪

▲▼ 陸紀錄片《淬火》， 殲20 。（圖／翻攝 央視軍事）

▲ 陸軍事紀錄片《淬火》曝光解放軍殲-20戰機參與台海巡航任務 。（圖／翻攝 央視軍事）

記者任以芳／北京報導

紀錄片《淬火》近日在大陸全網各大平台推出，根據受訪的解放軍飛行員說，「我始終忘不了駕駛殲-20，看到寶島的情景。」這句話一下子爆紅了，因為外界推測，殲-20參與了台海巡航任務。對此，大陸國防部發言人張曉剛大校指出，「台灣是中國領土，解放軍戰機想去就去，不值得大驚小怪。」

據了解，《淬火》6集分別為「軍旗下的誓言」、「向戰為戰練精兵」、「榮光照耀新征程」、「步調一致向前進」、「中流擊水勇擔當」及「同心奮進創一流」。

解放軍紀錄片《淬火》近期釋出解放軍的殲-20戰鬥機，內容指出已經飛到了台灣本島附近，解放軍空軍第一批殲-20駕駛員之一的董珺稱，「始終忘不了駕駛殲-20戰機看到寶島的情景。」

依照紀錄片釋出內容，該距離近能讓飛行員用肉眼看到台灣風光，估測一般不超過40、50公里，並非單純飛越「海峽中線」。

根據我軍方過去幾年公佈的上千次解放軍軍機環繞台島飛行的公告，從未出現殲-20的記錄，包括大陸解放軍過去也從釋出任何消息，明確指出曾經派殲-20抵近台飛行。外界解讀這是十分敏感的訊號，認為我方雷達是否無法發現殲-20隱形戰機。

▲▼ 大陸國防部發言人張曉剛 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

張曉剛今日回答也耐人尋味，儘管沒有正面回應殲-20戰機是否參與台海巡航任務，而是用迂迴方式間接回應，「台灣是中國領土，解放軍戰機想去就去，不值得大驚小怪。」

另，有媒體提問，「台灣軍方近日偵獲中國大陸各型戰機及直升機、無人機，配合兩棲艦船、滾裝貨輪裝載地面部隊，於福建東山大埕灣附近海域組織聯合登陸演練，台軍運用聯合情偵手段嚴密監控有關動態。」

張曉剛表示，「解放軍相關演訓活動是年度計劃內的例行安排，旨在全面提升部隊履行使命任務的能力。」

張曉剛指出，解放軍的行動不懼任何偵察干擾，民進黨應切實看清解放軍強大的能力和堅定的意志，認清「台獨」成不了事的現實，徹底放棄「台獨」分裂幻想。

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