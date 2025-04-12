　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

▲▼立法院院會 民進黨團 繼續癱瘓國會 佔主席台 柯建銘一度上主席台時 在野黨立委 高喊院長好 柯建銘笑說自己是院長隨扈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

受美國總統川普對等關稅影響，民進黨之前因大罷免而推出的政策宣講主軸將由總預算與財劃法，調整為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。而民進黨團總召柯建銘今（12日）原訂出席政策宣講新竹場，卻臨時缺席，改由國立陽明交通大學特聘教授林志潔代表出席，繼周三朝野協商後，柯建銘已連續4天未出現在公開場合。綠委吳思瑤表示，柯總召在立法院每天忙碌，常常30、40個小時沒有睡覺，柯建銘總召最近身體真的需要休息。

台灣被美國課徵32%關稅，雖然川普宣布90天緩衝期，但世界各國不敢掉以輕心，表態要與美國進行協商。民進黨規畫後續台中、桃園及台東場政策宣講喊卡，12、13日在新竹及台北市舉辦的政策宣講則如期舉行，宣講主軸調整為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。今民進黨政策宣講新竹場舉行，然而，出身新竹的柯建銘缺席，這也是繼周三朝野協商後，柯建銘連續4天未出現在公開場合，連昨日警察人員人事條例覆議案表決都缺席。

行政院長卓榮泰則表示，今天來到新竹，很遺憾後台一直找不到柯建銘總召，後來聽到「女版柯總召」吳思瑤報告，才知道柯建銘今天人在休息，自己也感到安慰，半年來跟柯總召時常見面，他從一開始健步如飛、後來拿拐杖、坐輪椅，拿著一支枴杖為民主打拼，他能稍事休息自己很安慰，「他也不用從早到晚打電話給總統、給我，解釋他的想法、擔憂跟計畫，自己要告訴柯總召，他擔心的事情總統、我以及人民都了解」。

勞動部長洪申翰在致詞時也特別提到柯建銘，他指出，新竹在這幾年，在大家及柯建銘努力下，進步非常多，尤其是科技產業，給柯建銘掌聲。

對於關稅衝擊，洪申翰表示，大家關心會不會對勞工就業、收入造成衝擊，勞動部四月前就開始針對美國關稅的各種準備，不管世界經貿情勢有何改變，都要力挺台灣產業跟勞工，勞動部已經跟多個產業工會跟企業聯絡，不管是在職勞工、失業勞工、弱勢勞工、新鮮人，都透過薪資補貼跟訓練津貼創造就業機會，也鼓勵企業聘僱受衝擊的勞工。

議員陳建名表示，帶領民進黨團的柯建銘總召本人無法來到現場，由幹事長吳思瑤轉達對新竹市民的請託。吳思瑤轉述，一起替柯總召加油，在立法院每天忙碌，常常30、40個小時沒有睡覺，每天腦子思考如何顧好民主、國會。

吳思瑤也秀出國民黨團舉手表決的照片，她表示，自己覺得非常羞愧，我是中華民國台灣的立委，但現在的立法院無法讓自己驕傲，我們有最壞最爛的立法院，但好在有最溫暖的台灣社會，立法院這四個月來有通過什麼福國利民民生法案？但藍白聯手多數暴力封殺覆議案、癱瘓憲法法庭、沒收人民罷免權利。

吳思瑤表示，藍白是民主政變進行式，柯建銘總召最近身體真的需要休息，這裡是最疼惜他的新竹人，柯總召交代她告訴大家要堅持，柯建銘絕不妥協，他也絕對不放棄追求台灣自由、民主、人權，如果放棄了，大罷免失敗，這些藍白立委繼續為虎作倀，捍衛台灣民主。吳喊話，唯有正常國會，民主才是真民主，柯建銘是藍白最恨對手、承擔敵人最猛烈砲火，但柯建銘會挺住，大罷免、大成功。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林岱樺服務處團滅！　1主任羈押禁見、2助理交保
柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因
快訊／台中驚見男浮屍　身分待查
泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死
江宏傑認「一直有和福原愛見面」　曝新家女主人條件
台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」
織織再爆「前任多重上癮」　怕被報復：記得幫我上香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／5人遭聲押服務處「幾乎團滅」　林岱樺：尊重司法不評論

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

分析／綠攻《離島建設條例》炒罷免熱度　藍反擊力道弱恐成破口

第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

7成鬼頭刀銷美國受關稅衝擊　綠委要求農業部維持價格、拓展通路　

惡劣！喜傑獅推「1讚折1元」反悔還告顧客　法務局：非良善業者態度

史書華指《離島建設條例》要引陸醫　藍轟：恥度無極限的社會敗類

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

北車前商旅糾紛　股東「請鬼拿藥單」：2年拿3200萬

快訊／5人遭聲押服務處「幾乎團滅」　林岱樺：尊重司法不評論

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

分析／綠攻《離島建設條例》炒罷免熱度　藍反擊力道弱恐成破口

第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

7成鬼頭刀銷美國受關稅衝擊　綠委要求農業部維持價格、拓展通路　

惡劣！喜傑獅推「1讚折1元」反悔還告顧客　法務局：非良善業者態度

史書華指《離島建設條例》要引陸醫　藍轟：恥度無極限的社會敗類

DJ SODA手機遺失網瘋傳「有性愛片」！　本尊親發迷因圖高EQ回應

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

龍獅戰週五大巨蛋寫下中職未破萬紀錄　今人氣回升湧入1萬3742人

美中關稅熱戰！　紐時：習近平面臨「疫情以來最大考驗」

鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

股災衝擊房市？建商開「讓利第一槍」　專家：可能成市場共識

王思佳昔「遭何妤玟勸別再凸槌」　片段被挖真實反應曝光

快訊／林岱樺服務處團滅！1主任羈押禁見、2助理交保　2人偵訊中

江宏傑師弟「海巡王子」爆劈腿約砲女粉絲！　他聞遭禁賽重話回應了

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

政治熱門新聞

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

黃仁勳如何打動川普？學者曝2關鍵

北市傍晚恐迎「大雨+7級陣風」　市府令各局處加強整備工作

幕後／柯建銘近日行為太失控？　王金平私下直言「他狀況不太好」

第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

台灣列美首批談判國　學者：美視台為關鍵戰略夥伴

台灣列美關稅首批談判　經貿辦證實已視訊會議

抗大罷免財務陷危機！　羅智強曝：妻子將抵押房子籌錢

蔣萬安怒斥民進黨：嘴巴說反共自己養共諜

國安軍情特勤晉任不公開　國防部證實

台積電跟Intel聯手？格羅方德聯電合併？　郭智輝：我可以決定不可能

惡劣！喜傑獅推「1讚折1元」反悔還告顧客　法務局：非良善業者態度

曝「貿易協定」須國會表決才生效　綠委：罷免＋關稅談判缺一不可

議員爆議會訪上海被調查！法務部調查局回應

更多熱門

相關新聞

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

美中之間的關稅大戰越打越猛，如今美國豆農擔憂失去中國這個大客戶。知情人士透露，中國進口商已經大舉採購巴西大豆，光是本周上半周就買下40艘船的量，這約莫是240萬噸的大豆，相當於中國大陸每月壓榨量的三分之一。

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

美中關稅戰！王文濤通話WTO秘書長

美中關稅戰！王文濤通話WTO秘書長

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

關鍵字：

川普民進黨柯建銘勞動部台灣關稅國民黨

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

川普公開稱「不再需要馬斯克」

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面