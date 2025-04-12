神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

受美國總統川普對等關稅影響，民進黨之前因大罷免而推出的政策宣講主軸將由總預算與財劃法，調整為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。而民進黨團總召柯建銘今（12日）原訂出席政策宣講新竹場，卻臨時缺席，改由國立陽明交通大學特聘教授林志潔代表出席，繼周三朝野協商後，柯建銘已連續4天未出現在公開場合。綠委吳思瑤表示，柯總召在立法院每天忙碌，常常30、40個小時沒有睡覺，柯建銘總召最近身體真的需要休息。

台灣被美國課徵32%關稅，雖然川普宣布90天緩衝期，但世界各國不敢掉以輕心，表態要與美國進行協商。民進黨規畫後續台中、桃園及台東場政策宣講喊卡，12、13日在新竹及台北市舉辦的政策宣講則如期舉行，宣講主軸調整為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。今民進黨政策宣講新竹場舉行，然而，出身新竹的柯建銘缺席，這也是繼周三朝野協商後，柯建銘連續4天未出現在公開場合，連昨日警察人員人事條例覆議案表決都缺席。

行政院長卓榮泰則表示，今天來到新竹，很遺憾後台一直找不到柯建銘總召，後來聽到「女版柯總召」吳思瑤報告，才知道柯建銘今天人在休息，自己也感到安慰，半年來跟柯總召時常見面，他從一開始健步如飛、後來拿拐杖、坐輪椅，拿著一支枴杖為民主打拼，他能稍事休息自己很安慰，「他也不用從早到晚打電話給總統、給我，解釋他的想法、擔憂跟計畫，自己要告訴柯總召，他擔心的事情總統、我以及人民都了解」。

勞動部長洪申翰在致詞時也特別提到柯建銘，他指出，新竹在這幾年，在大家及柯建銘努力下，進步非常多，尤其是科技產業，給柯建銘掌聲。

對於關稅衝擊，洪申翰表示，大家關心會不會對勞工就業、收入造成衝擊，勞動部四月前就開始針對美國關稅的各種準備，不管世界經貿情勢有何改變，都要力挺台灣產業跟勞工，勞動部已經跟多個產業工會跟企業聯絡，不管是在職勞工、失業勞工、弱勢勞工、新鮮人，都透過薪資補貼跟訓練津貼創造就業機會，也鼓勵企業聘僱受衝擊的勞工。

議員陳建名表示，帶領民進黨團的柯建銘總召本人無法來到現場，由幹事長吳思瑤轉達對新竹市民的請託。吳思瑤轉述，一起替柯總召加油，在立法院每天忙碌，常常30、40個小時沒有睡覺，每天腦子思考如何顧好民主、國會。

吳思瑤也秀出國民黨團舉手表決的照片，她表示，自己覺得非常羞愧，我是中華民國台灣的立委，但現在的立法院無法讓自己驕傲，我們有最壞最爛的立法院，但好在有最溫暖的台灣社會，立法院這四個月來有通過什麼福國利民民生法案？但藍白聯手多數暴力封殺覆議案、癱瘓憲法法庭、沒收人民罷免權利。

吳思瑤表示，藍白是民主政變進行式，柯建銘總召最近身體真的需要休息，這裡是最疼惜他的新竹人，柯總召交代她告訴大家要堅持，柯建銘絕不妥協，他也絕對不放棄追求台灣自由、民主、人權，如果放棄了，大罷免失敗，這些藍白立委繼續為虎作倀，捍衛台灣民主。吳喊話，唯有正常國會，民主才是真民主，柯建銘是藍白最恨對手、承擔敵人最猛烈砲火，但柯建銘會挺住，大罷免、大成功。