火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

川普日前宣布開徵對等關稅，引發全球震盪。行政院長卓榮泰日前一則「安心睡」的社群文章，在川普公布台灣要課徵32%關稅後看來格外諷刺，也引燃輿論怒火，且府院團隊在4月3日未出面更引來在野黨的批評。考量未來的談判規劃，有苦難言的卓內閣也只能默默承受壓力，但若當時能透過一張照片、一段談話影片，第一時間與社會溝通，結果或許會有不同。

回顧當時的狀況，在川普掀牌的前一夜、4月2日的深夜，行政院長卓榮泰在臉書發文要國人「安心入睡」、交給行政團隊。沒想到，3日凌晨正式揭曉32%的數字大出眾人意料，而在前一天與國人約定「明天見」的卓，整日未現身，僅透過臉書發文表達立場，隔了一天、才在4日下午召開記者會說明。

前些日子，卓榮泰才率領行政團隊配合民進黨下鄉宣講，不假辭色痛陳藍白亂刪濫凍預算阻礙施政，加上時而幽默反諷的論述方式，建立起一套與人民溝通的卓式風格。但這次的「安心睡」貼文未能複製，反而因為超乎預期的結果，讓卓招致不少批評；加上3日未依約出面，2天2條貼文就湧入超過破萬則留言，盡是謾罵與質疑。

而卓榮泰或許也深知國人的期待與焦慮，神隱1日後，在4日召開的記者會上，開場就先說了句「非常抱歉，我們來晚了一天」，強調從3日清晨開始，行政團隊都緊盯記者會的結論，後續接著從早到晚工作會議不停歇，他看到首長們也都紅了眼睛，不過這樣的討拍說法，民眾並未買單。

這次美國對等關稅的計算方式前所未見，即便府院團隊零時差掌握，也擬定了低、高、超高的情境推估，但川普終究不是可以簡單預測的領導人。4日的記者會中，副院長鄭麗君提到是以「25%+N」進行研擬，單單是把評估基準拉高到25%就已相當驚人，實際公布後竟可以再更高，已非尋常外交與經貿慣例可預判的。

實際上，川普這次揮舞關稅大刀是砍向全世界，不管過去與美國關係如何緊密，他都能找出任何對美國不公平的地方；另外，關稅細則內容陸續出爐，也讓繃緊神經應對的各國手忙腳亂，從美國本土產業到各國產業，都人心惶惶。但川普政府也非鐵板一塊，早早就表明要各國來談判。

國際關係運作瞬息萬變，手上有什麼籌碼絕對要保密到家，也因此，在幾乎無法透露任何資訊的狀況下，主責內政安穩的卓榮泰難免要承擔一定的政治壓力。雖然神隱一日，但提出的880億支持方案，先從「維穩」做起，保障工作、維持中小企業運作，業界大多都給予好評，後續就有賴國安與外交團隊展現手腕與美國交涉。

但回過頭看，各國政府要員大多在第一時間出面，賴政府與卓內閣僅以社群媒體作為對外互動，雖然可以理解是各種馬拉松會議不斷，但未在第一時間與社會溝通，難免讓國人少了些安定感。不論是一張內部會議照片、甚或是簡短談話，或許結果就會稍有不同。