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美中關稅熱戰！　紐時：習近平面臨「疫情以來最大考驗」

▲紐時稱，習近平依然我行我素。（圖／路透）

▲紐時稱，習近平依然我行我素。（圖／路透）

文／中央社

美中關稅熱戰，紐約時報分析，中國國家主席習近平面臨疫情以來最大的考驗，儘管外界擔心長期的貿易戰可能會加劇中國經濟困境，但中國仍升級回應，對美國進口商品的關稅提高到125%。

紐約時報報導，習近平是以強硬著稱的中國最高領導人，他曾堅持推行早已不具實際意義的嚴格防疫措施，不顧貿易夥伴對廉價中國出口商品湧入的擔憂，執意推動中國成為全球電動汽車和太陽能面板領域的領軍者。

報導指出，面對疫情以來對其領導能力的最大考驗，習近平依然我行我素。

美利堅大學（American University）中國問題學者唐志學（Joseph Torigian）表示，「習近平整個政治生涯都在做的一件事，正是讓中國能頂住現在這種局面」，「他很可能認為，中國的政治體制優於美國，因為它具有更強的凝聚力和紀律性。他可能認為，中國人民會為民族復興大業做出犧牲。」

報導指出，習近平可以從長計議，他無需顧慮選舉壓力，而且在2018年廢除了國家主席的任期限制，他可以一直坐在那個位置上。美國總統川普則必須在2029年卸任。

報導又指，習近平還可以指出，貿易戰證明了他的警告是正確的。川普決定讓除了中國以外的所有國家暫緩徵收關稅，更是強化了他的這一說法。

美國密德伯里大學（Middlebury College）政治學家趙娜（Jessica Teets）分析，「這實際上將使習近平不必為中國經濟增長乏力承擔責任。這對他來說是一張『免罪金牌』」，「中國的民眾和商界領袖會將此歸咎於不可控的外部因素。」

不過，報導指出，目前位於製造業中心廣州附近為美國消費者供應服裝的工廠已經紛紛停工，都在等待關稅的前景明朗起來。此類停產現象若持續蔓延，恐怕將加劇中國的失業問題，使決策者更難重振受房地產危機和信心下滑打擊的經濟。

報導表示，對於習近平來說，考驗可能在於中共是否能贏得民眾的支持，並幫助他們承受貿易戰帶來的任何經濟痛苦。

報導分析，習近平上一次面對如此規模的挑戰，是在疫情期間，他的反應最初令許多中國人感到驕傲。但是到了2022年，當世界上其他國家都在學習如何與病毒共存時，中國仍堅持推行嚴格的防疫政策。大規模封控引發民怨，最終釀成了中國數10年來最大規模的抗議活動。

唐志學認為，「後疫情時代的中國民眾，恐怕已無多少犧牲奉獻的意願。經濟復甦步履維艱。我不太相信這個問題習近平會看不到。」

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