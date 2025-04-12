鋒面晚間殺到「西部雨最猛」　明跳水式降溫瞬掉9度

▲鋒面今晚抵達，入夜到明晨雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面預計今(12日)晚間到深夜抵達台灣，今晚到明晨將是降雨最明顯時刻，各地有降雨機會，其中西半部嚴防短延時強降雨和局部大雨；明天東北季風增強，白天高溫將一口氣掉7到9度，降溫有感，明晚到下周一清晨輻射冷卻加持，低溫下探13度。

中央氣象署預報員李名翔表示，目前鋒面在台灣北部海面到華南這一帶，預估今天晚上到深夜抵達台灣，今晚開始到明天清晨鋒面通過，是降雨比較明顯的時間點，中部以北有陣雨或雷雨，南部有短暫陣雨或雷雨，西半部嚴防短延時強降雨和局部大雨，東半部則有局部短暫陣雨或雷雨。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天白天鋒面通過，東北季風增強，降雨趨緩。李名翔說明，明天白天過後降雨區為東部、東南部、中南部山區，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周一東北季風減弱，溫度回升，下周一到下周四各地晴到多雲，只有東南部和恆春半島有零星短暫雨。

不過，李名翔表示，下周五和下周六水氣開始增多，台灣東邊有鋒面發展，華南也有另一個鋒面發展，都在台灣北邊，雖然沒有直接進入台灣，但台灣水氣變多，中部以北、南部山區有局部短暫陣雨，東半部零星短暫陣雨，後期有鋒面在台灣附近發展，4月20日到22日台灣水氣仍多。後期天氣不確定性高，還要進一步觀察鋒面發展情況。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，李名翔分析，明天東北季風增強，高溫將有明顯下降，中部以北和東半部高溫剩22到23度，南部高溫25到26度，中部以北明天高溫跟今天高溫相比，將掉7到9度，溫度變化有感；明天晚上到下周一清晨轉乾，有輻射冷卻作用，這段時間中部以北、宜花低溫約13到16度，南部、台東17到20度，中部以北感受涼。

李名翔指出，下周白天溫度回溫很快，日夜溫差大，中部、北部高溫將回到28到29度，南部29度，東半部24到27度，下周一日夜溫差很大，下周二到下周六高溫類似。