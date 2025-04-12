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60年來最大！河南現15級大風　居民嚇：家中「落地窗」整片被吹走

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象局氣象探測中心消息顯示，4月11日8時至12日6時，22小時最大極大風速46.8公尺／秒（15級大風），發生在河南林州馬安腦站。林州市氣象局工作人員表示，「15級大風」是建站60多年來，出現的最大風速。河南大部分地區出現8級到10級陣風，多路段路樹被吹垮，還有電線杆被吹斷。

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲路面災情。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，河南省氣象局的監測顯示，河南風速較大的三個站點分別為：林州市馬安腦46.8公尺/秒（15級）、焦作市十二會40.8公尺/秒（13級）、修武縣峰林峽40.3公尺/秒（13級）。同時，全省大部伴隨浮塵或揚沙，多個地區出現陣雨、雷陣雨。

氣象局消息指出，鄭州、洛陽、信陽、駐馬店等地40個國家站最大風速突破4月歷史同期極值。

▲電線杆掉落，險些砸中騎士。（圖／翻攝自微博）

▲電線杆掉落，險些砸中騎士。（圖／翻攝自微博）

一名居民表示，自己騎車到一半時，一根遭大風吹斷的電線杆，忽然從上方掉落，差點砸到自己。不少居民表示，自家的窗戶都被吹破了，甚至有人家中的落地窗，整片被吹走，各地災情不斷。

另一名苦主表示，一早醒來查看院子，發現家中的鐵皮倉庫，整個屋頂被吹掀了，令他相當無奈。

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南出現15級大風。（圖／翻攝自微博）

▲不少居民家中鐵皮、窗戶被吹走。（圖／翻攝自微博，上同）

河南省氣象局預計，12日強風將持續，全省陣風8到10級，中西部、北部局地達11到12級，並伴有浮塵或揚沙；13日仍有8到10級陣風。

針對大風天氣過程，河南省氣象部門早先發布強風黃色預警，並同步啟動重大氣象災害（大風）Ⅲ級緊急應變，截至4月12日6時21分，河南全省生效中的強風、寒流、雷暴大風等預警訊號達105條，鄭州方特旅遊度假區、鄭州園博園等多個景區發布，臨時閉園公告，河南寶泉旅遊度假區、洛陽老君山景區等啟動限流措施。

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