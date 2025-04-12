　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票人驚：長知識了

碳酸飲料瓶底部是五爪形？專家這麼解釋　眾人驚喊：長知識

▲碳酸飲料寶特瓶底座大多都是五爪形。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

碳酸飲料瓶子的底部為何是五爪形？有網友在Dcard中發布貼文，表示喝了這麼多年的碳酸飲料，現在才發現只有寶特瓶底部的形狀和一般飲料是不一樣的，網友好奇詢問，為什麼汽水的瓶子都長這樣？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上發文表示，「喝了那麼多年的汽水，今天才發現奇怪為什麼汽水瓶子的底部都做成這樣像花的底跟一般的飲料比長的不一樣」。原PO就好奇詢問，是因為汽水比較高人一等嗎？為什麼汽水的瓶子都長這樣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO的貼文一曝光，立刻引發熱議，有網友就留言表示，「主要是增加強度，汽水內部壓力會比一般飲料大很多，做成一般寶特瓶那樣可能摔到就從那裡炸開了」、「你把汽水裝進一般的瓶子裏，過個10分鐘你會得到一個瓶蓋大砲，稍微搖一下威力會更大」。

除此之外，也有網友先前都不知道，表示見到這篇文章長知識了，「哇這算冷知識嗎」、「算，我第一次知道」、「長知識了 之前從來沒有想過這個問題」。

另外，據《科學月刊》資料引述一名物理老師的說法，碳酸飲料瓶子底部之所以是五爪造型，是因為能夠增加作用力接觸的表面積，也能阻抗形狀改變，讓瓶子直立時達到靜力平衡，同時分散氣體壓力，避免瓶身爆裂。

延伸閱讀
到底惹到誰？王思佳鬆口「抖1線索」開炮：肖想別人老公的臭綠茶
台股重挫…小資媽逢低買進「10股按成10張」　結局神展開
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票驚：長知識
林維恩美職初先發！　5局狂飆8K
鋒面不穩定帶進逼！　鄭明典：入夜後抵台灣陸地
路上見店家布條「川普粉絲收145%服務費」　台人看傻
陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機
YTR加盟「滴妹手搖飲」　剛開幕就被砸店！畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票人驚：長知識了

鋒面不穩定帶進逼　鄭明典：入夜後抵達台灣陸地

台灣店家跟進？路上見布條「川普粉絲收145%服務費」台人看傻

出國玩路人聊嗨「求看台幣長怎樣」　旅遊達人秒閃！驚曝恐怖手法

學生必用「超小1文具」老是不見　萬人爆共鳴：都在班導桌下

送餐被酸2486！外送員曝「名下三間房」不想躺平　全場傻

濃霧封鎖「南竿、北竿機場」航班暫停起降 　估17班恐受影響

鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

老婆閨蜜來台玩！他被逼「請3天特休當司機」還得諾羅　結局神轉

好市多泡芙咬一口「有點空虛」特寫照曝！網調侃：假罩杯概念

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票人驚：長知識了

鋒面不穩定帶進逼　鄭明典：入夜後抵達台灣陸地

台灣店家跟進？路上見布條「川普粉絲收145%服務費」台人看傻

出國玩路人聊嗨「求看台幣長怎樣」　旅遊達人秒閃！驚曝恐怖手法

學生必用「超小1文具」老是不見　萬人爆共鳴：都在班導桌下

送餐被酸2486！外送員曝「名下三間房」不想躺平　全場傻

濃霧封鎖「南竿、北竿機場」航班暫停起降 　估17班恐受影響

鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

老婆閨蜜來台玩！他被逼「請3天特休當司機」還得諾羅　結局神轉

好市多泡芙咬一口「有點空虛」特寫照曝！網調侃：假罩杯概念

勞動部校園徵才！　逾千職缺助力青年開啟職涯旅程

賴慧如婚禮在即「角膜破皮」眼睛布滿血絲！　無奈嘆：是職業傷害

方文琳「全素顏河堤跑步」洩59歲真實狀態！　曝堅持跑步十年原因

吳尊45歲身材超頂！參加國際網球比賽肌肉炸裂　16歲開始健身

史書華指《離島建設條例》要引陸醫　藍轟：恥度無極限的社會敗類

23年如一日 ！癌患楊佩雯自癒癒人　獲最佳腫瘤護理人員

獲贈「2警備車+1氣瓶灌充機」　中市消防局感謝民間團體善行

上網買量販店禮券「我去領錢」騎機車跑了　桃園男這下慘了

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

南消二大結合區公所防汛超前部署　保障家園安全總動員

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

生活熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

「三振舞女神」最新廣告爆紅　罕見部位意外入鏡

今午後「轟雷雨」　晚起東北季風增強變冷

托嬰突收「聯絡簿1通知」　釣出家長更崩潰：直接休5天

回台灣被要求「補繳1萬2健保費」　醫曝原因

妹子喝水「拉肚子1周都沒好」！原因傻眼了　

更多熱門

相關新聞

手搖飲喝到「黑黑顆粒」竟是攪拌棒碎片

手搖飲喝到「黑黑顆粒」竟是攪拌棒碎片

高雄一家連鎖飲料店被爆出食安問題！有民眾上網踢爆，家人買了6杯飲料，結果竟然在裡面喝到「果汁機攪拌棒碎片」，他痛批打電話給店家，結果店家只說要賠6杯新的飲料。對此，高雄市衛生局今日前往稽查，店家承認員工操作不當導致，衛生局將依法開罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

「大樓噪音多、住戶愛吵架」他猶豫了！過來人給答案

「大樓噪音多、住戶愛吵架」他猶豫了！過來人給答案

800萬買這3檔股票　出清「慘賠240萬」！他PO畢業文

800萬買這3檔股票　出清「慘賠240萬」！他PO畢業文

「不玩抖音」遭同學霸凌！國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

「不玩抖音」遭同學霸凌！國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

台股噴漲！反指標女神「買這1檔」卻慘吞跌停

台股噴漲！反指標女神「買這1檔」卻慘吞跌停

關鍵字：

飲料汽水瓶底造型網友

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

川普公開稱「不再需要馬斯克」

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

宥勝復出　隋棠：不是一個普通的罪犯

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

高鐵列車火警！禍首「行動電源」曝光

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面