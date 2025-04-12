汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票人驚：長知識了

▲碳酸飲料寶特瓶底座大多都是五爪形。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

碳酸飲料瓶子的底部為何是五爪形？有網友在Dcard中發布貼文，表示喝了這麼多年的碳酸飲料，現在才發現只有寶特瓶底部的形狀和一般飲料是不一樣的，網友好奇詢問，為什麼汽水的瓶子都長這樣？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上發文表示，「喝了那麼多年的汽水，今天才發現奇怪為什麼汽水瓶子的底部都做成這樣像花的底跟一般的飲料比長的不一樣」。原PO就好奇詢問，是因為汽水比較高人一等嗎？為什麼汽水的瓶子都長這樣？

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原PO的貼文一曝光，立刻引發熱議，有網友就留言表示，「主要是增加強度，汽水內部壓力會比一般飲料大很多，做成一般寶特瓶那樣可能摔到就從那裡炸開了」、「你把汽水裝進一般的瓶子裏，過個10分鐘你會得到一個瓶蓋大砲，稍微搖一下威力會更大」。

除此之外，也有網友先前都不知道，表示見到這篇文章長知識了，「哇這算冷知識嗎」、「算，我第一次知道」、「長知識了 之前從來沒有想過這個問題」。

另外，據《科學月刊》資料引述一名物理老師的說法，碳酸飲料瓶子底部之所以是五爪造型，是因為能夠增加作用力接觸的表面積，也能阻抗形狀改變，讓瓶子直立時達到靜力平衡，同時分散氣體壓力，避免瓶身爆裂。

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