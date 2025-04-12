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手搖飲喝到「黑黑顆粒」竟是攪拌棒碎片！恐怖畫面曝　業者認了

▲▼知名手搖飲喝到「攪拌機碎片」！恐怖畫面曝　業者認了：操作不當。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲知名手搖飲喝到「攪拌機碎片」！恐怖畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一家連鎖飲料店被爆出食安問題！有民眾上網踢爆，家人買了6杯飲料，結果竟然在裡面喝到「果汁機攪拌棒碎片」，他痛批打電話給店家，結果店家只說要賠6杯新的飲料。對此，高雄市衛生局今日前往稽查，店家承認員工操作不當導致，衛生局將依法開罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲▼知名手搖飲喝到「攪拌機碎片」！恐怖畫面曝　業者認了：操作不當。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲知名手搖飲喝到「攪拌機碎片」！恐怖畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

一名網友在FB爆料公社中發文表示，買飲料後喝到奇怪碎片，從網友PO出的照片可見，飲料杯裡出現許多不明的黑色小碎片，「果汁機零件？攪拌棒被打碎？結果裝沒事還賣給客人？打電話給店家只說賠6杯新的，要不要我再自己買6杯，你把這些塑膠吃一吃？」

該網友後續補充，「我不需要什麼賠償，我也不敢再喝了！賠償金也不用，我不缺那些錢，該舉報的舉報，該爆料的爆料。只能說台灣食安觀念真的很薄弱，哪天你家裡老人小孩喝到會作何感想？」

▲▼知名手搖飲喝到「攪拌機碎片」！恐怖畫面曝　業者認了：操作不當。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲知名手搖飲喝到「攪拌機碎片」！衛生局前往稽查發現多項缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市府衛生局今（12）日上午接獲反映隨即派員前往現場查察，經查業者有投保產品責任險，業者表示有接獲消費者反應，確實為員工操作不當，導致攪拌棒被冰沙攪碎刀片打進產品。

衛生局表示，業者已涉違反食品安全衛生管理法規定，販售含有害人體健康之物質或異物，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，衛生局依食品良好衛生規範準則查察，發現現場作業環境冰箱未有溫度紀錄表、冰勺未設置專區放置、未張貼洗手掛圖、未有從業人員體檢報告等多項缺失，依食品安全衛生管理法第8條限期改善，倘複查結果未改善將依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

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