綠新北黨工涉共諜案　藍議員諷：全黨應簽「我不是共諜」具結自清

▲新北市議員陳偉杰。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市黨部日前爆出邱世元、黃取榮涉共諜案，引發政壇熱議。國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、江怡臻等人表示，這一系列事件不僅暴露民進黨執政下的國安漏洞，更凸顯其內部管理之混亂。陳偉杰強調，民進黨黨工竟充斥共諜，原來最應該要簽「我不是共諜」具結聲明來自清的，就是黨部主委蘇巧慧。

陳偉杰指出，媒體報導9日賴清德在中常會竟然以研擬救助「經濟困難黨工」作為黨內充斥共諜的回應，把黨內貪財賣國的行為包裝成為生計所困，根本邏輯混亂；更可笑的是，民進黨最愛攻擊在野黨主張和對岸和平交流，自己卻淪為共諜溫床，如此雙標令人嘆為觀止。原來民進黨多年來不遺餘力抹黑在野黨，每每以「親中」標籤打壓異己，結果芒果乾(亡國感)竟然是自產自銷？這種「作賊喊捉賊」的行徑，不僅暴露其虛偽，更顯現其政治操弄的卑劣。

新北市議員蔡淑君表示，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓和總統府總統辦公室諮議吳尚雨，涉嫌向中國大陸洩漏機密資料已經讓社會大眾震驚，現在又傳出國安會秘書長吳釗燮一名何姓助理也是共諜，可見執政黨標榜「抗中保台」淪為空話，內部的防諜機制形同虛設，地方黨部已成敵方滲透的前哨站，與其搞社會對立，要求在台定居、奉公守法的大陸配偶及二代繳交證明已喪失大陸戶籍的文件，引發大規模民怨，不如全黨先簽「我不是共諜」具結聲明，才更能讓人民安心。

新北市議員江怡臻表示，民進黨這些共諜身處要職，卻背叛國家、換取私利，蘇巧慧口口聲聲捍衛國安，卻連自家後院都守不住，如何讓人民相信其治理能力？這波共諜案恐怕只是冰山一角，民進黨內部管理鬆散，黨員審查流於形式，給共諜可乘之機，她不禁要問，還有多少潛伏的共諜未被揭露？民進黨高層是否知情卻刻意隱瞞？賴清德和蘇巧慧若真有擔當，應立即下令全面清查黨內，向國人交代真相並道歉，國民安全不容妥協，民進黨若再不正視問題，只會讓黨內成為情報提款機。