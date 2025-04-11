球在北京手裡！美中關稅戰互撕「沒人低頭」　CNN：川普不願先開口

▲在這場美中關稅與貿易戰，習近平與川普「互不相讓」！（組圖／路透、達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著中國不斷針對關稅政策祭出報復措施，美國總統川普宣布對中國商品加徵145%的關稅，加劇美中貿易戰。儘管川普聲稱願意對話，但卻堅持中國必須先開口。北京則以「互相尊重、平等對話」為前提，拒絕主動聯繫。兩國高層對話停滯不前，讓這場貿易對峙陷入「誰也不讓」的僵局。但白宮認為，中國應主動釋出善意。

＊對話停擺！川普拒絕「主動接觸」，中國拒絕先開口

根據美媒《CNN》，美國白宮官員透露，川普政府近期與數十個國家接觸並安排會談，但卻唯獨未聯繫中國。在此之際，美國對中國商品全面加徵145%關稅，北京則限制美國電影進口作為反制，並將對美報復性關稅提升至84%。全球兩大經濟體之間的貿易戰迅速升溫，雙方互不相讓，誰也不願先開口。

兩名白宮高級官員向媒體指出，川普明確表示「不會主動聯繫中國」，他認為中國選擇升級貿易衝突，就應由中國國家主席習近平親自請求對話。白宮已在過去2個月中多次向中方表明立場，但北京始終未安排兩國領導人通話。川普認為，習近平不願主動聯絡，是為了避免在國內被視為「服軟」。

儘管川普公開稱中國「想談判，但不知道怎麼開口」，但實際上，兩國高層對話陷入停擺狀態。雖然工作層級仍有溝通，但成效有限。中國堅守嚴格外交程序，並希望事先為習近平鋪路，而川普習慣即興決策，雙方溝通方式存有根本分歧。

中國曾試圖恢復拜登時期的「沙利文模式」，即由外交部長王毅擔任對話窗口，但川普團隊不願接受，理由是王毅離習近平太遠，無法代表核心決策圈。美方更直接向中方提出希望對話的具體人選，但中方未作讓步。

此外，中方曾藉由副主席韓正出席川普就職典禮之際，安排其與特斯拉執行長馬斯克會晤，試圖透過具有影響力的商界人士建立對話管道。然而，此舉至今未見具體進展。雖然北京曾考慮制裁蘋果、特斯拉等美國企業，但卻因擔心引發中國消費者反彈而作罷。

＊經濟戰升級！中國備戰非關稅反制

儘管目前中美貿易對峙主要集中在關稅戰，但北京當局正在研擬更具戰略性的反制手段。中國可能重新啟用2018年貿易戰期間的模式，轉而從巴西進口大豆等農產品，以打擊川普政治基本盤的美國農業州。此外，對美國企業的封殺、對關鍵礦物的供應限制也可能重演。

專家指出，北京早已為應對類似情勢準備多年，並有豐富經驗操作這類經濟槓桿。

中國已開始實施對特定稀土礦物的出口禁令，若進一步擴大至全面禁止稀土出口，或大規模拋售美國國債，將標誌著經濟戰升級至新階段。這類非關稅反制手段若被採用，可能讓美中雙方陷入難以控制的報復循環。有美方前官員甚至警告，若中國全面出手打擊美國經濟，性質將近乎「經濟戰爭」。

儘管雙方對彼此能承受的經濟痛苦程度尚無明確評估，但若中美進一步祭出激烈手段，將大幅升高衝突風險。這場經濟對抗不再只是關稅上的角力，而可能演變為全面性的地緣經濟衝突，對全球市場穩定構成嚴重威脅。

＊美中經濟貿易大混戰！

白宮仍期待中國針對芬太尼出口、TikTok重組與美國農產品採購等議題提出更實質讓步，但北京至今僅有初步回應。川普內部也質疑第一任期內與中國簽署的貿易協議成效有限，認為當初中方未履行承諾，且過去官員過於軟弱。

曾任川普副國安顧問的波廷傑（Matt Pottinger）與國安會中國事務主管托賓（Liza Tobin）撰文分析，美中對峙是一場「混亂分手」與「零和賽局」，其發展將對全球產生深遠影響。

他們表示，「他們認為雙方勢均力敵，但各自目標迥異。儘管川普在貿易戰中先發制人，習近平則在人工智慧（AI）、先進製造業，以及建立奪取台灣所需軍事力量等關鍵領域迅速追趕，展現出強大的地緣戰略企圖心。」