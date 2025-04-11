美對中加徵關稅實為145%　陸「國師」鄭永年：超過60％根本沒區別　

▲大陸經濟學家鄭永年 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

美國對中國加徵關稅125％，如加上日前因芬太尼問題而加徵的20%關稅，累計稅率將達到145％，對此，大陸官方採取多項反制措施，對外宣稱要「奉陪到底」。在美國關稅壓力下，有著習近平智囊、大陸「國師」之稱的經濟學家鄭永年認為，「關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%至70%，跟加到 500%其實沒區別，都沒法做生意了，就是脫鈎了。」

對於美國採取的「全球經濟戰」策略，鄭永年分析，美政府不只是打經濟戰，對很多國家來說，比戰爭的影響還要大，主要是已經逼近破產狀態，反正美國債務越來越多，到了償債壓力的臨界點，必須搏一搏，「針對的國家一是盟友，二是高度依賴美國市場的國家，當然還有地緣政治考量，最終衝著中國而來。」

鄭永年指出，關稅背後是國家實力的較量，沒有力量和美國較量、想繼續從美國得到好處、安全上不得不依賴美國的國家，最終就會妥協，「歐洲如果有強烈的意願，是有能力反擊，特朗普（川普，下同）只看貨物貿易，卻不看美國服務貿易、知識產權、美元霸權方面的收益，在這些領域，歐洲是美國非常重要的市場。」

▲中美關係進入新一輪的關稅大戰。（圖／路透）

至於川普看似「魯莽」的做法，鄭永年認為仍有其邏輯存在。他表示，這是一套「休克療法」，關稅的第一層目標就是「弄錢」，第二層目標要讓製造業回流，提供就業和稅收，第三層目標是針對中國，「第一層可以，但特朗普只看到可能的收穫，沒有看到可能的失去，說不定搞垮了美元霸權，萎縮美國的服務業，損失可能會超過關稅的所得。而第二層、第三層目標就很難了。」

鄭永年提到，川普明顯將焦點集中在貨物貿易，問題在於美國什麼都要生產，其他國家要美元做什麼，「一直這樣下去，反而可能導致美元霸權解體。」

鄭永年表示，美國要使產業供應鏈排除中國，這是幻想，不可能實現，「因為美國沒有開放市場，相反，中國是更加開放的，有些國家就拖，反正白宮一任四年，不夠就八年，熬過去。」

鄭永年強調，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%至70%，跟加到 500%其實沒區別，都沒法做生意了，就是脫鈎了，「中國正慢慢轉向0到1的原創創新階段。這個格局一旦真正形成，10至15年後，也許美國和其他國家還要依賴我們的技術。」