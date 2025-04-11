西門子分區執行長搭直升機墜亡！　一家5口失事前最後合照曝

▲美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上乘客2名大人、3名小孩全數罹難。外媒消息指出，死者身分是西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）和他的妻兒。

根據ABC報導，執法單位消息指出，這起墜機意外的罹難者是艾斯科巴和他的妻子，還有年僅4歲、5歲和11歲的3名子女，當時一家人剛從西班牙巴塞隆納抵達美國紐約旅行。另外36歲的飛行員也同樣喪命。

▲▼艾斯科巴和他的妻兒在搭機前的最後合影。（圖／取自New York Helicopter Tours LLC）



根據西門子集團的新聞稿，艾斯科巴自2022年起擔任該公司負責西班牙與西南歐地區業務的執行長。

這起意外發生於當地時間10日下午3時17分，地點靠近紐澤西州霍博肯（Hoboken）的River Drive海岸線。直升機從紐約下城的華爾街直升機場起飛後不到20分鐘，飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜海。

事發當時，直升機執行的是當天第6趟飛行。聯邦航空總署（FAA）指出，該機型為貝爾206（Bell 206），當救援人員抵達時，機體已倒扣在攝氏10度的冷水中，沒有任何生還者，目前事故原因還在調查當中。