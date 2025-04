西門子分區執行長搭直升機墜亡！　一家5口失事前最後合照曝

▲美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀,機上乘客2名大人、3名小孩全數罹難。外媒消息指出,死者身分是西門子(Siemens)西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴(Agustin Escobar)和他的妻兒。

根據ABC報導,執法單位消息指出,這起墜機意外的罹難者是艾斯科巴和他的妻子,還有年僅4歲、5歲和11歲的3名子女,當時一家人剛從西班牙巴塞隆納抵達美國紐約旅行。另外36歲的飛行員也同樣喪命。

▲▼艾斯科巴和他的妻兒在搭機前的最後合影。(圖/取自New York Helicopter Tours LLC)



根據西門子集團的新聞稿,艾斯科巴自2022年起擔任該公司負責西班牙與西南歐地區業務的執行長。

這起意外發生於當地時間10日下午3時17分,地點靠近紐澤西州霍博肯(Hoboken)的River Drive海岸線。直升機從紐約下城的華爾街直升機場起飛後不到20分鐘,飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜海。

事發當時,直升機執行的是當天第6趟飛行。聯邦航空總署(FAA)指出,該機型為貝爾206(Bell 206),當救援人員抵達時,機體已倒扣在攝氏10度的冷水中,沒有任何生還者,目前事故原因還在調查當中。

New York City Mayor Eric Adams says a family of Spanish tourists, including three children, died Thursday in a helicopter crash in the Hudson River that killed six people. pic.twitter.com/07y6jRwQqf