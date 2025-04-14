川普關稅政策反覆　分析師：像高球大賽「打到一半換球洞」

▲專家批評白宮政策一再反覆，就像高爾夫球賽最終回被換球洞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日發文指出，來自中國的半導體與其他電子產品，並沒有任何關稅豁免，打臉海關與邊境保護局（CBP）公告。證券分析師對此表示，白宮政策一再反覆，「就像高爾夫球賽最終回合進行到一半時，臨時改變球洞的位置一樣。」

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，「白宮不斷釋出新消息，導致整個產業界和投資人陷入極度混亂，這種混亂正在對企業的供應鏈規劃、庫存管理與需求預測造成巨大的不確定性。」

艾夫斯形容，白宮政策一再反覆，就像在高球大師賽（Masters Tournament）最終回合進行到一半時，臨時改變球洞的位置一樣，「這就好比名人賽高爾夫球場的球洞位置，在選手打到一半時突然被換掉……這就是投資人現在的感覺。」

他補充指出，「雖然跟週五（11日）相比、或上週相比，現在的情勢好了一些，但對於接下來的發展，仍然瀰漫著極大的不確定性、混亂與困惑。所有焦點都集中在對中關稅談判進展上，這場北京與華府之間的高風險博弈能否取得進展，將是本週市場與整體經濟的關鍵。」