高雄打詐超前部署！破案率冠6都　第1季阻詐4億....議員也喊讚

▲高雄市議員黃文益對警察局長林炎田質詢打詐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃文益今天（10日）在議會超火大，直接點出「詐騙根本是全民公敵！」他搬出數據，台灣最常見的詐騙招數前五名，根本防不勝防：假投資、假網購、假買家、假交友，還有假中獎！他直接對警察局長林炎田連環三問：「現在的警力，對付這麼多的詐騙案，是不是已經爆量」？「高雄警察，你們到底怎麼抓這些詐騙集團」？以及「政府的政策、法律，還有地方的配套，到底哪裡有漏洞？我們要怎麼補起來」？

議會質詢時，市議員黃文益給高雄警察拍拍手。他說，數據會說話！今年高雄的詐騙案是不少，但警察們也很罩，破案率六都第一！攔截詐騙金額也是年年創新高，去年就攔了14.3億，今年前三個月也攔了超過4.1億。但是！黃文益也提醒大家，警察再厲害，也快撐不住了。現在警們根本忙翻，基層員警每天都在跟詐騙集團鬥智鬥勇，根本沒時間休息。他建議市府應該要組一個超強的「打詐特攻隊」，從源頭把詐騙集團一網打盡。

他還舉了英國的例子，英國政府跟銀行、社群平台合作，隨時抓可疑的資訊，馬上通報。他建議台灣也要這樣做，中央和地方一起合作，把我們的數位防詐系統升級！

▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警察局長林炎田也回應，高雄市政府警察局會繼續努力打詐。他強調，高雄市府已經成立「打詐國家隊」，各局處資源總動員，建立跨機關聯防機制，且和高雄地檢署合作，建立異常帳戶通報平台，提升查緝效率。另外，警方針對車手部分，採取高強度手段，直接建議檢察官向法院聲請羈押。

林局長也表示，今年一到三月，高雄的詐騙案已經有明顯下降，這代表打詐策略是有用的。但他強調，打詐不是警察單打獨鬥就可以，通訊傳播、網路廣告、金融帳戶等源頭單位必須同步配合，中央各部會也要一起投入，建構綿密的防詐網，才能有效降低受騙案件。