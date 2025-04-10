和im.b主嫌是師兄弟！　神鬼會計師坑10老闆騙1億...還洗錢25億

記者張君豪／台北報導

57歲男子王年泰（已改名王力行）憑藉中興大學學歷自學會計，從2019年間出席政商名流聚會認識許多企業主後，聲稱自己與金融高層關係良好可代辦增貸，騙取企業主大小章、存摺後向銀行申請支票，開立高額票據後向地下錢莊票貼變現，粗估當時受害企業主超過10人，財損金額超過新台幣1億元。刑事局偵一大隊調查，發現王男近年改以人頭擔任公司企業負責人，並與詐團、博弈、地下匯兌集團合作利用公司戶洗錢，刑事局獲報後會同台中地檢署檢察官將他緝捕到案。

▲刑事局逮捕有四海幫海鐵堂背景的神鬼會計員王力行。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方表示，刑事局詐防中心鎖定詐團透過「玖居開發有限公司」等多達37間公司的營業帳戶資金進出異常，不但上述犯罪的贓款頻頻轉匯進入這些公司帳戶，且到帳當天這些人頭公司就會派業務到銀行臨櫃提領。





加上王嫌熟悉會計法，曾考取會計師執照、雖因詐欺罪入獄導致執照吊銷，但他深知檢警辦案手法和金融機構預警關懷機制，讓業務帶著公司大小章及偽造的合約、提存貨報價單等完整假資料騙過銀行行員，從2024年起短短1年期間透過合作的紙上、空殼公司替詐團、地下匯兌、博弈集團洗錢超過25億新台幣，以抽成分潤計算，警方粗估王嫌獲利最少超過1億元。

刑事局偵一大隊會同北市士林分局、刑大肅竊組、台中大甲、第六分局、刑大偵五隊共組專案小組，在今年1至3月間分赴台中、南投、苗栗等地，逮捕王姓主嫌及公司會計、行政、業務等19人到案，警方查出這名詐團神鬼會計是四海幫海鐵堂成員，和當年以地產債權憑證吸金百億的im.b詐團主嫌曾國緯都是同堂口成員，雖然犯案施行對象不同、但手法如出一轍。

專案小組行動當天，在台中市某汽車旅館拘提行蹤飄忽不定的王男，並對涉案團夥同步施行搜索逮捕行動，查扣現金近700萬元、手機4支、存摺16本、信用金融卡20張、支票2張、教戰守則1份、人頭公司相關資料各1批、印章9顆、700萬元本票等贓證物。





警方偵訊後王嫌否認犯行，也交代不清上億獲利贓款去向，警詢後依觸犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，王嫌經院檢偵訊後裁定羈押禁見，警方將持續溯源追查不法金流及王男隱匿的贓款去向。

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