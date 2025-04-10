竹林寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕　慈航蘆竹文藝季4／27登場

▲竹林寺觀音佛祖巡迴媽祖駐駕將於4/27日登場，今年由蘆竹誠聖宮輪值，主委劉勝全今天上午在蘆竹區農會帶領信眾焚香祈福。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2025年竹林山觀音寺每年會在轄區駐駕巡迴，今年由蘆竹區誠聖宮喜迎輪值駐駕，誠聖宮主委將劉勝全指出，今年巡迴媽祖駐駕將於4月27日展開遶境祈福至5月4日在誠聖宮舉辦為期七天「慈航蘆竹文藝季」，融合遶境祈福、藝陣文化、傳統戲曲、國際表演等，另外還有在地美食「萬人平安飯擔」免費吃、廟埕辦桌饗宴，每桌原價5000元，將開放信眾認桌、每桌3500元，認養3桌為1萬元，享用在地「黑桃豬」等美味料理。

▲竹林寺觀音佛祖巡迴媽祖駐駕將於4/27日登場，今天上午在蘆竹區農會舉行記者會，市府農業局長陳冠義敲響銅鑼代表活動開始。（圖／記者沈繼昌攝）

今年竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕由蘆竹區農會、誠聖宮與坑子外坪慶典委員會共同籌辦，今天上午10時在蘆竹區農會舉辦慈航蘆竹文藝季記者會，包括桃園市農業局長陳冠義、蘆竹區長李岳壇、市議員錢龍、張桂棉、許清順等人均出席。

▲竹林寺觀音佛祖巡迴媽祖駐駕將於4/27日登場，今年爐主林奕華受訪時，歡迎信眾到其公司參拜祈福。（圖／記者沈繼昌攝）

「觀音佛祖巡迴媽」除駐駕在誠聖宮外，也會在坑子外坪位慶典委員會值年爐主林奕華位於蘆竹區赤塗路龍福禮儀公司，林奕華受訪時表示，今年非常幸運擲出8個聖杯當上值年爐主，未來1年，觀音佛祖巡迴媽駐駕期間，歡迎信眾可於每天上午6時起至晚間8時前來參拜祈福。

▲慈航蘆竹文藝季今天舉辦記者會，主委劉勝全介紹廟埕辦桌等在地美食供信眾認桌。（圖／記者沈繼昌攝）

市議員兼主委的劉勝全表示，慈航蘆竹文藝季首日推出「喜迎巡迴媽遶境」活動，因適逢週日，誠聖宮規劃「萬人平安飯擔」免費開吃、青年街頭藝術與藝陣嘉年華表演、廟埕辦桌饗宴可熱鬧一整天。此外，當晚廟埕辦桌饗宴，每桌原價5000元，則開放信眾認桌，每桌僅3500元，3桌則僅1萬元，信眾祭拜同時還享用桃園「黑桃豬」等在地美味料理。

28日至30日則有連續3天酬神戲表演、5月1日將邀社區團隊推出「愛‧藝起來」表演、5月2日國際文化之夜將由客家歌手與東南亞民俗藝陣團體擔綱演出、5月3日晚間將安排明華園大戲「鴨母王」，5月4日上午8時起的「巡迴媽移駕爐主厝」再度遶境祈福，當天晚間還有「群星音樂晚會」邀請歌手接力表演，以現代節奏為慈航蘆竹文藝季畫下完美句點。

劉勝全強調竹林寺觀音巡迴媽九年一輪，籲請蘆竹鄉親把握時間，下次來蘆竹誠聖宮還要再等九年。