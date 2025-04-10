平鎮環南地下道積水！轎車誤闖險滅頂畫面曝　駕駛驚險逃命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區受到強降雨，平鎮區環南路地下道今（10）日嚴重積水，一輛白色轎車強行衝入地下道，結果拋錨在水中，整輛轎車僅剩車頂露出水面，平鎮警分局據報到場處理，所幸吳姓駕駛及時逃離未受傷，警方隨即拉起封鎖線管制，聯繫拖吊車將滅頂轎車拖出，並聯繫市府養工處以大型抽水機進行抽水。

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午因瞬間強降雨導致淹水，一輛白色轎車誤闖後險滅頂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午嚴重淹水，白色轎車誤闖後險滅頂，區公所人員在場管制通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，今天上午近10時許，平鎮區環南地下道因強降雨導致積水，43歲吳姓男子駕駛白色轎車強行駛入後，發現轎車無法前進，整輛轎車瞬間進水，吳男緊急逃離，所幸未受困受傷，但整輛車已被積水幾乎滅頂。

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午因瞬間強降雨導致淹水，警方拉起封鎖線管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報到場處理，先將兩側進出口封鎖禁止通行，並通知拖吊車協助將受困轎車拖出，同時通知市府養工處人員以大型抽水機抽水，避免積水繼續堆高，因現場雨勢不斷，警方將車流引道至平鎮區新富四街、新富五街、新德街疏導，改道中豐路橋通行。