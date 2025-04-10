　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

平鎮環南地下道積水！轎車誤闖險滅頂畫面曝　駕駛驚險逃命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區受到強降雨，平鎮區環南路地下道今（10）日嚴重積水，一輛白色轎車強行衝入地下道，結果拋錨在水中，整輛轎車僅剩車頂露出水面，平鎮警分局據報到場處理，所幸吳姓駕駛及時逃離未受傷，警方隨即拉起封鎖線管制，聯繫拖吊車將滅頂轎車拖出，並聯繫市府養工處以大型抽水機進行抽水。

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午因瞬間強降雨導致淹水，一輛白色轎車誤闖後險滅頂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午因瞬間強降雨導致淹水，一輛白色轎車誤闖後險滅頂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午嚴重淹水，白色轎車誤闖後險滅頂，區公所人員在場管制通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午嚴重淹水，白色轎車誤闖後險滅頂，區公所人員在場管制通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，今天上午近10時許，平鎮區環南地下道因強降雨導致積水，43歲吳姓男子駕駛白色轎車強行駛入後，發現轎車無法前進，整輛轎車瞬間進水，吳男緊急逃離，所幸未受困受傷，但整輛車已被積水幾乎滅頂。

▲桃園市平鎮區環南地下道今天上午因瞬間強降雨導致淹水，警方拉起封鎖線管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市平鎮區環南地下道今天上午因瞬間強降雨導致淹水，警方拉起封鎖線管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報到場處理，先將兩側進出口封鎖禁止通行，並通知拖吊車協助將受困轎車拖出，同時通知市府養工處人員以大型抽水機抽水，避免積水繼續堆高，因現場雨勢不斷，警方將車流引道至平鎮區新富四街、新富五街、新德街疏導，改道中豐路橋通行。

 【更多新聞】

快訊／桃園大雨！八德下水道「工人遭水流沖走」　警消搜救中

揮菜刀把家人趕走！桃園18歲高中生反鎖屋內　警消破門解圍

國小師課堂亮刀嚇壞學生　校長遭控包庇！桃園教育局回應了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周二才說要存1千張「今天大漲近20%」　不敗教主曬圖：沒唬
川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看
暴雨灌入「車廂積水」！乘客急抬腳　北捷：已請清潔員處理
快訊／超派鐵拳揍爆Toyz！　超哥判刑出爐
快訊／大雨釀禍！台64線自撞護欄　快速道路變停車場
快訊／地下道積水！　轎車誤闖滅頂畫面曝
快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊
暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳
快訊／桃園大暴雨！　工人遭水流沖走
快訊／新莊大雨！33歲騎士撞大漢橋墩　爆頭噴血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城案應曉薇「雙手合十」出庭　謝沈慶京捐款：盼法官還清白

待業女1個月被騙346萬　詐團怕「黑吃黑」找3外國人監控車手

喪屍開車一路狂撞！衝電桿撞機車害行人受傷　現場慘況畫面曝

吸毒父多次入獄「離婚失聯22年」　2孩突接一通電話傻眼

台大驚傳偷拍案！助理教授竊錄升等審查會　「知道太詳細」露餡

獨／治安史上首宗辦案神器失竊　天兵警「M-Police」放值班台被偷

超派鐵拳揍爆Toyz！超哥狠嗆「不是你死就是我死」　遭判刑6月

31年前遭控姦殺女大生！　高等法院二度裁定呂金鎧案再審

快訊／台64線大雨路滑釀禍　自小客撞護欄…快速道路變停車場

平鎮環南地下道積水！轎車誤闖險滅頂畫面曝　駕駛驚險逃命

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

京華城案應曉薇「雙手合十」出庭　謝沈慶京捐款：盼法官還清白

待業女1個月被騙346萬　詐團怕「黑吃黑」找3外國人監控車手

喪屍開車一路狂撞！衝電桿撞機車害行人受傷　現場慘況畫面曝

吸毒父多次入獄「離婚失聯22年」　2孩突接一通電話傻眼

台大驚傳偷拍案！助理教授竊錄升等審查會　「知道太詳細」露餡

獨／治安史上首宗辦案神器失竊　天兵警「M-Police」放值班台被偷

超派鐵拳揍爆Toyz！超哥狠嗆「不是你死就是我死」　遭判刑6月

31年前遭控姦殺女大生！　高等法院二度裁定呂金鎧案再審

快訊／台64線大雨路滑釀禍　自小客撞護欄…快速道路變停車場

平鎮環南地下道積水！轎車誤闖險滅頂畫面曝　駕駛驚險逃命

京華城案應曉薇「雙手合十」出庭　謝沈慶京捐款：盼法官還清白

美髮師在交友軟體約男　付「40萬買凶費」謀殺前男友和19歲女兒

全球百大機場排名出爐！桃機43名較去年進步　「行李運送」拿第1

受金馬獎電影啟發！姊弟扛4千萬債務接班家族事業　邰智源感動發聲　

喬治王子暴風抽高　黏老爸威廉看足球「興奮到模糊」

昨天認賠一鍵出清　起床見台股翻紅「少賺130萬」！他臉綠

BLACKPINK合體演唱會「票價比GD貴」飆到27萬　韓網吐血：貴爆了！

企業與民間攜手提升拾荒者生活與工作環境　推動永續回收體系

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

社會熱門新聞

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

創意私房驚見警察會員！60女受害…超變態偷拍手法曝

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

即／陳怡君涉貪被關49天　士檢今聲請延押

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

即／疑大雨擋視線喪命！33歲男騎士撞橋墩死亡

即／台中行人穿越馬路遭撞　送醫不治

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

北市89歲翁闖紅燈過馬路　連遭3機車撞輾亡

快訊／桃園大雨！八德下水道「工人遭水流沖走」　警消搜救中

平鎮環南地下道積水！轎車誤闖險滅頂畫面曝

高雄轎車撞斷電桿翻覆倒路中　駕駛送醫

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

更多熱門

相關新聞

快訊／桃園市、新北市4區淹水警戒　3地列一級

快訊／桃園市、新北市4區淹水警戒　3地列一級

大雨狂轟，經濟部水利署今（10）日上午10點50分左右針對新北市、桃園市4區發布淹水警戒，其中有3地區已明顯積淹水，列為一級警戒。

快訊／豪雨狂轟「台鐵軌道淹成河道」　內壢＝埔心雙線不通

快訊／豪雨狂轟「台鐵軌道淹成河道」　內壢＝埔心雙線不通

區間車「車廂驚見小溪」　台鐵致歉：廁所馬桶溢水

區間車「車廂驚見小溪」　台鐵致歉：廁所馬桶溢水

鋒面要來了「雷雨轟3天」防冰雹　下波強冷氣團激凍剩10度

鋒面要來了「雷雨轟3天」防冰雹　下波強冷氣團激凍剩10度

鋒面強對流壓境！凌晨恐有颮線雨猛砸

鋒面強對流壓境！凌晨恐有颮線雨猛砸

關鍵字：

平鎮環南地下道強降雨淹水轎車滅頂警方拉起封鎖線

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

陸商務部：對美追加訴訟

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面