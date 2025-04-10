遭曹興誠狂酸「中共地下黨員」　徐巧芯長文回擊：我誓死抵抗武統

▲徐巧芯聲明自己誓死捍衛中華民國，回應曹興誠質疑。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者郭運興／台北報導

罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠多次批評國民黨立委徐巧芯是中共地下黨員，今（10日）喊話若能主動公開聲明「藍白立委誓死抵抗中共」等5點，將同意停止指控。對此，徐巧芯直球回應，若中共發動武統，自己將誓死抵抗，與中華民國共存亡，絕不移民，只會留在生養她的土地上一步不退。她強調，曹興誠可能覺得很幽默，但其實她懶得理會一個半導體叛徒、前新加坡人、下半身通共者的指教，她比曹興誠還更愛中華民國。

曹興誠稍早發文表示，徐巧芯和傅崐萁等藍白立委，想證明自己不是中共地下黨員，有很簡單的方法，就是主動公開聲明以下幾點，第一「台灣是台灣人的台灣，絕非中華人民共和國的領土」、第二「中共的武統圖謀，是對台灣的侵略，藍白立委將誓死抵抗」、第三「堅定支持賴總統的主張，台灣和中共國互不隸屬」、第四「支持賴總統宣示，中國是台灣境外敵對勢力」、第五「全力充實台灣國防預算，以備戰來止戰，維護台海和平」。

曹興誠說，徐巧芯等人，如敢公開作以上宣示，他同意停止指控這些人是中共地下黨員。如果不敢做以上宣示，他們就是叛國賣台投共的台奸，人人得而罷之。

對此，徐巧芯表示，中華民國建國至今114年，即便因為內戰失利撤守，仍屹立於台、澎、金、馬。台、澎、金、馬是中華民國的領土，從不曾被中華人民共和國統治過，而中華民國的未來，只有兩千三百萬中華民國國民決定，中華人民共和國無權置喙。

徐巧芯強調，若中共發動武統，自己將誓死抵抗，與中華民國共存亡，絕不移民，絕不流亡，她從來不曾想過拿別國的護照，只會有一個中華民國一個國籍，只會留在生養她的土地上一步不退。

徐巧芯提到，自己曾在2023年耗資百萬，買了十萬支國旗，分送給信義、南松山的家家戶戶；到現在都還有許多人懸掛在自己的家門上。她愛國，更愛與大家一起愛國，她也唯一堅信中華民國憲法，並以行動守護它，違反憲法，超越憲法的主張，一概反對。

談到國防預算，徐巧芯指出，她絕對支持國軍整軍備戰，但預算編列必須合理。浮編，濫編，粗製濫造，浪費有限的資源，才是出賣國防，背叛國軍。在這個前提之下，「海鯤號」已經造了，相關預算他們全數通過，但後續艦就根據國防部長顧立雄的承諾，先凍結一半，通過海測，就能解凍。要造就造好艦，造好了，要預算有預算；造不好，也不能再浪費。

徐巧芯再指，她也支持購買無人機，以及國軍需要的各項重要裝備。相關採購預算一毛都沒刪，少數凍結，是要求國防部確認執行細節與進度，如今預算審查，不只白紙黑字，還有音有影，經得起檢驗。

徐巧芯說，她重視國軍權益，甚至主動提出將近500億的預算建議，主張提高志願役的薪水每人兩萬元，反倒是執政黨反對。這項提案一個月協商冷凍期即將屆滿，她將全程參與協商，全力爭取，歡迎收看直播監督。

徐巧芯再說，除此之外，從去年起，她爭取擴大國軍心理諮商，增加12倍的資源，爭取修繕破舊宿舍；持續追蹤211營憲兵的自傷事件，終於揭露真相。

徐巧芯強調，所以，曹興誠說她是什麼「中共地下黨員」，意思是她是用立委身份做掩護，秘密為中共工作的人，曹興誠可能覺得很幽默，覺得酸到她，戳到她，但其實她很懶得理會一個半導體叛徒，前新加坡人，統一公投推手，賴帳不捐仔，下半身通共者的指教。

最後，徐巧芯直言，自己的所作所為，都可受檢驗，也只有選民，是唯一的裁判，她比曹興誠更愛中華民國，曹興誠愛表演那一套其實很膩，不過歡迎繼續，回應經背叛中華民國的曹興誠。

▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）