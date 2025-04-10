藍喊報復美國、開放陸客應對關稅戰　時力：聽他們的現在被加徵125%

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普先前針對各國公布「對等關稅」，部分藍營人士主張應報復美國、暫緩對美投資、爭取中國市場、開放陸客。然而，川普昨又突然宣布，除了中國關稅提高至125%，其他75國的關稅政策將暫緩實施90天，並且把稅率降至10%。對此，時代力量黨主席王婉諭今（10日）表示，在「假設的平行時空」，台灣按照國民黨建議應對關稅戰，全面暫緩對美投資、爭取中國千億市場，現在就是被劃入紅色產業鏈，排除在「暫緩」名單外，跟中國一起被加徵關稅至125%。股市持續跌停、出口貿易重創，從半導體到傳產陷入恐慌。

對於川普對等關稅，藍委許宇甄建議賴政府應適時對美抗議，甚至採取報復手段。羅智強則酸，賴政府可以發動罷免川普。中廣董事長趙少康則喊話開放陸客，至少增加台灣千億收入。

王婉諭表示，在「假設的平行時空」，川普啟動關稅戰，台灣按照「中國國民黨」趙少康、鄭麗文的建議，全面暫緩對美投資、否決台積電赴美設廠、爭取中國千億市場、開放中客來台觀光。那會發生什麼事？台灣會被劃入紅色產業鏈，排除在「暫緩高額關稅」名單外，跟中國一起被加徵關稅至125%。股市持續跌停、出口貿易重創，從半導體到傳產全都陷入恐慌。

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王婉諭直言，這就是中國國民黨。一個永遠選擇親中、傷害國家利益的政黨。國際政治是血淋淋的博奕，川普、習近平都是不按牌理出牌的狂人領袖，台灣在美、中對抗下，必須小心翼翼、步步為營。

王婉諭說明，但是，美中最大的差異是：美國是台灣的經貿夥伴，且川普是民選的總統，他需要接受民意的考驗、國會的監督，他會被迫因此修正決策、調整方向。但中國是想武力併吞台灣的侵略者，習近平是極權政府的獨裁者，他不在乎輿論、不在乎民生，他只在乎自己的權力鞏固。

王婉諭表示，相信大多數的台灣人民，都很清楚要抱持警覺，做出選擇。只有中國國民黨，總是背離主流民意、出賣國家利益，選擇一條靠向中國的死路。