幕後／李孝亮媽護子心切！傳找志工把關連署書　還出示「兒子帥照」認人

▲罷免立委吳沛憶青年志工團，罷免案領銜人李孝亮（圖左）。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

北市中正萬華區立委吳沛憶罷免案纏身，但其第一階段的提議書不合格率高達4成，甚至還有不少死亡、冒名連署等，罷團領銜人李孝亮母親擔心兒子面臨刑責，近來不斷喊話，甚至親自出馬把關連署書收件。據了解，李母找來「嫡系志工」前去收件並同步進行查對，還會出示李的私人照片給對方證明身份，引起地方議論。對此，李孝亮受訪說，「這個構想並沒有要執行」，後續收件仍以團隊規劃為主。

大罷免潮持續延燒，目前共有35藍委、12綠委的罷免案進入第二階段連署；但在第一階段時，傳出不少死人連署、非本人親簽等狀況。

為了反制親綠民團發起的全台大罷免，藍營以青年軍為主力，精挑全台選區結構有利的選區推動罷免綠委。在台北市部分，鎖定士林北投吳思瑤、中正萬華吳沛憶，分別有「地動刪瑤」、「憶事無成」兩支青年隊伍在運作；其中，罷免吳沛憶的團體在8日時到中選會領表，將展開二階連署。

但罷免吳沛憶的「憶事無成」團隊成軍以來新聞不斷，先是發生因領銜人設籍未滿4個月導致資格不符被退件，後續又面臨一階段提議書不合格率過高的問題。領銜人李孝亮的母親甚至跳出來幫兒子喊話，要國民黨「放過他」，爆料兒子會擔任領銜人全來自國民黨高層的指令，沉痛呼籲國民黨不要為達成政治目的，讓年輕人承擔更大的風險。

眼見兒子堅持要繼續參與罷免案，李孝亮的母親為此找來信賴的朋友組成工作小組，要替兒子領銜的二階連署書把關；據了解，近期中正萬華區許多里長都收到署名「李孝亮及工作小組」的聲明與計劃書、表格等，稱會有志工前去核對把關連署書真偽，避免出現死亡連署或一些不切實際的連署。但實際上，該聲明是由李母所發出。

若按照李母的構想，舉例來說，里長若有收到連署書，會由該工作小組的志工前去收件，核對身分無誤以便未來可追溯權責。簡言之，這一道手續可先核對連署書真實性，並且找得到提供連署書的源頭，避免最後吃上官司求助無門。

此外，李母甚至還要求志工去收連署書時，必須要出示李孝亮「戴墨鏡穿深藍色衣服」的私人照片給對方看證明身份，有此證明才是「嫡系」，杜絕後續困擾。對此，李孝亮受訪說，「這個構想並沒有要執行」，後續收件仍以團隊規劃為主。而李母至截稿前都未接電話。