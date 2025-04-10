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育德工家烘焙科僑生班　善用專業技術回饋社會關懷弱勢

▲台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，為了學習技藝遠渡 重洋來到台灣，雖然大多來自經濟條件有限的家庭，但憑藉著堅強的意志與一顆善良的心，展現出令人動容的社會關懷行動。

▲台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這群來自菲律賓與柬埔寨的僑生們，10日運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心，為社區中需要幫助的兒童與家庭帶來溫暖與祝福。

▲台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次的行動不僅展現出育德工家烘焙科的技藝教育成果，更凸顯 出僑生們對「取之社會、用之社會」的深刻體會。學生們表示，雖然自己也身處困境，但更能體會弱勢家庭的不易，願意以自身所學，回 饋社會、傳遞溫情。

育德工家校長張榮修表示，育德工家雖致力於優質技藝教育，更重視學生的品德發展，僑生們雖然經濟條件不佳，但以行動實踐回饋在台灣受到的溫暖，令人感動。他們不僅學會了烘焙，更學會了同理與付出，這正是我們技職教育的初衷——培養具備技術、品德與社 會責任感的好青年。

▲台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

來自菲律賓的學生白琳裕也分享道：「我很感謝育德給我們機會 學習烘焙，這不只是技能，也是讓我具備幫助別人的方法。能將我做 的麵包分享給需要的人，讓我覺得很有意義，也讓我更有自信面對未 來，將這樣的技藝和善能量帶回我的家鄉。」

▲台南育德工業家事職業學校僑生班烘焙科的學生，運用在校所學的烘焙技術，利用節省下來的生活費，自行購買食材，親手製作麵包與西點，致贈給新營家扶中心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

育德工家為「三好學校」，長期推動學生說好話、做好事、存好心，學校也積極透過僑生技職培育，鼓勵他們不只要學得一技之長， 更要將這份能力投入於社會的回饋與關懷。 透過這次行動，僑生們不僅將自己的專業實踐在服務中，也展現 出跨國學生對台灣社會的認同與感恩，為技職教育樹立了溫暖且有力量的典範。

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