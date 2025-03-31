南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

▲南投縣兒少教育發展帳戶執行成效佳，獲全台「開戶類組」第1名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為打破貧窮的世代循環，讓每個孩子都擁有公平發展的機會，南投縣政府積極推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」政策，並結合13鄉鎮市公所共同協助，於113年執行成效卓著，獲中央政府評核為全國「開戶類組」第1名。

縣府指出，兒少教育發展帳戶是政府為經濟弱勢家庭的兒少設立的儲蓄帳戶，透過家長定期存款，政府根對提撥相同金額，協助兒少累積未來教育及發展基金，投資於未來接受教育、就業及創業發展的措施，年滿18歲領回時即成為人生的第一桶金；該縣自106年6月開辦兒少教育發展帳戶，截至113年度開戶人數成長率為59. 09%，開戶人數共計1756人。

▲南投縣力推兒少教育發展帳戶，為弱勢兒少的未來儲備更多資源。（圖／南投家扶中心提供）

縣府表示，為輔導家長能在開戶後持續穩定繳存，以利儲蓄累積財富推動兒少未來教育發展，每年度均針對開戶家庭規劃脫貧課程（含財務管理、生涯規劃、親職教育等），並提供開戶後有繳存第一筆儲蓄金的家戶500元全聯禮券作為獎勵，有參加脫貧課程之家戶另再給予200元全聯禮券；倘若開戶家戶因遭逢重大事故或其他特殊情形導致繳存陷困，經社工員（師）評估認定後，會另外連結財團法人達成慈善基金會，於短期內協助認養繳存。

縣長許淑華表示，經濟弱勢家庭的孩子，往往因資源匱乏，在成長過程中面臨更多挑戰，未來將持續推展這項社福政策，讓更多弱勢家庭的兒少能夠受惠，且將結合更多的社會資源，提供多元化的繳存支持方案，一同幫助孩子們在成長過程中，擁有更豐富的學習機會及更寬廣的發展空間。

民眾若想要進一步了解「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的相關資訊，可撥打南投縣政府社會及勞動局（社會救助科）專線電話：049-2238983洽詢。