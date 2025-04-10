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1月交通事故兒少死亡增5成　行人喪命創新低

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱說明最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（10日）公布1月交通事故統計，其中30日死亡242人，為近3年同期最低，其中行人和酒駕死亡皆創下歷年1月新低，不過兒少死亡相較於基準年112年大增50%，為強化兒少交通安全，交通部運研所則推出交通安全教學輔助軟體，設計17種情境，導入19所學校教學，未來將評估納入記點講習後考試可行性。

行政院日前宣示114年度道路交通事故死亡人數目標，要比112年基準年下降15%，交通部今公布最新交通事故統計，今年1月交通事故30日死亡人數為242人，相較基準年112年同期減少34人，降低12.3%，為近3年來同期最低。

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其中行人部分，今年1月30日死亡人數為25人，比112年同期減少15人，行人死亡降幅為37.5%，創下歷年1月最低；酒駕死亡6人，比112年大減17人，降幅達73.9%，也創下歷年1月新低；不過兒少今年1月死亡高達9人，比112年基準年同期增加3人，多出50%，但與113年持平。

交通部長陳世凱表示，今年1月交通事故30日死亡創下近3年新低，行人1月死亡人數更創下歷年1月最低，此外，機車、高齡者、酒駕等死亡也都減少，不過兒少死亡比112年1月增加3人，主要死亡以乘客為主發生事故，其中兒童死亡4人，汽車乘客死亡部分增加2人、機車乘客死亡增加1人，要提醒家長，兒童乘坐機車戴安全帽相當重要，另兒童乘坐汽車也要綁好安全帶。

陳世凱指出，所有用路人的道路安全觀念和概念是最重要，交通安全以先進國家經驗來看，兒童越早建立交通安全和習慣，成年後可做為負責任的用路人。

他說，日本是落實兒童交通安全教育的典範，運研所推出交通安全教學輔助軟體導入學校，未來可在學校結合平板和數位教學，設計擬真道路情境，讓所有學生可體驗行人、自行車和摩托車等各種情境，交通安全教育是交通部要努力發展的一塊，台灣人交通教育習慣不夠好，將一併來努力。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部召開道安記者會。（圖／記者李姿慧攝）

交通部運研所運輸安全組長黃明正表示，交通安全教學輔助軟體採用沉浸式體驗，讓學生了解正確和錯誤的用路行為，透過學校可取得的平板，輔助軟體提供6種行人情境、3種自行車情境和8個機車情境等，學習對象包括小學、中學和高中，透過沉浸式體驗教育道路危險感知能力及對周遭道路的了解，從學齡培養危險感知和防禦駕駛概念。

陳世凱指出，交通安全教育輔助軟體希望未來能做得更好、更廣、更多，外界關心是否考照制度可融入，或是加入行人及用路禮儀禮節，未來都會更加強，該套軟體對於國小、國中甚至高中學生來說，交通觀念的改進一定有幫助，若擴大到用路禮儀或未來違規後的交通安全教育，譬如違規記點講習上課後是否用這套軟體作為考試基礎，都可以更精進研議。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱說明人行道改善目標。（圖／記者李姿慧攝）

除了推動交通安全教育向下扎根外，陳世凱也指出，交通部114年提出重要的改善工作，包括人行道改善和增加，目前已盤點120.75公里改善，今年預計完成，要讓行人可以走，包括人行道改善以及行人走路環境等都會大幅增加和改善。

另外，今年也將減少路側障礙物703處，交通部對道路更安全的企圖心一直增加，公路局今年也將增加5千處路口改善，相較去年2千處倍增，道路安全往好的趨勢在走。

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