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台鐵23列車因豪雨誤點　停駛未搭車票1年內退票免手續費

▲▼台鐵內壢到中壢、埔心、富岡等路段軌道淹水。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

▲台鐵內壢到中壢、埔心、富岡等路段軌道淹水。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

鋒面挾帶豪大雨狂炸，台鐵今(10日)上午9時52分起內壢到富岡間，水淹軌道成河道，導致雙線交通中斷不通，該區間列車停駛，台鐵啟動公路接駁，上午11時53分積水已退恢復行車，根據統計，截至中午已影響23列車延誤，5210名旅客受影響，台鐵表示，因列車行駛或旅客無法搭乘，將可於1年內退票免手續費。

受桃園地區豪大雨影響，台鐵今上午9時52分起內壢站至富岡站間東、西正線積水超過軌面，無法開行列車，東、西雙線暫時停駛，台鐵內壢=富岡間啟動公路接駁協助輸運旅客，上午11時53分起內壢=富岡間積水已退，內壢=富岡間恢復雙線通車，12時10分起取消公路接駁。

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根據台鐵統計，截至中午12時30分止，總計影響23列車誤點，總延誤時分為168分，旅客約5210人受到影響。根據行車時刻顯示，部分列車延誤超過1個多小時。

台鐵公司表示，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

此外，使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。另因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。此外，持中斷區間台鐵定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

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