職軍酒駕返營釀追撞　「隔天秒退伍」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）原本是某營區的志願役，去年8月間他在酒吧飲用4瓶啤酒之後，卻在開車返回營區的途中與其他車輛發生擦撞，酒駕的事情因此曝光，他也隨即在事發隔日退伍。桃園地院法官日前審理此案，考量到案發時阿哲仍是現役軍人，於是依現役軍人犯陸海空軍刑法第54條第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿哲在服役期間酒駕，事發隔日便火速退伍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲在軍中服役將近5年，去年8月某日凌晨3時至5時許他在桃園市一間酒吧內飲用4瓶啤酒，接著開車上路準備返回營區，卻在行經桃園市桃園區長壽陸橋時，因不勝酒力，於變換車道時與一輛小客車發生擦撞，所幸並未造成任何人員傷亡。

警方獲報到場處理並對阿哲實施酒測，測得的吐氣所含酒精濃度達每公升0.71毫克。檢方認為，雖然阿哲在事發隔日火速退伍，但事發當時他仍屬於現役軍人，適用陸海空軍刑法，應依刑事訴訟法追訴、處罰。

桃園地院法官表示，酒後不應開車的觀念已經宣導多年，阿哲明知酒駕的危險性，仍在喝酒之後開車上路，進而導致追撞事故發生，考量到他已經坦承犯行，態度尚佳，最終依現役軍人犯陸海空軍刑法第54條第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

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