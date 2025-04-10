獨／夫慘被丟包醫院亡！妻睡醒接「死亡宣告」　崩潰淚控內幕

▲黃姓死者的妻子在相驗室外等待，情緒悲傷落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名沒有呼吸心跳的男子被人丟包在醫院，經過急救之後仍然不治！死者妻子今天（10日）表示，對先生的死因充滿疑慮，不排除跟一起汽車買賣有關。

這起案件發生在10日凌晨，警方接獲轄內醫院報案，表示一名40歲黃姓男子遭2名自稱友人者送至急診室，外觀無明顯傷勢惟已無呼吸心跳，二人將黃男交給醫院後即駕車離去，不過黃姓男子搶救後死亡。而檢方在今天上午進行初步相驗，黃姓死者的太太相當悲傷，在相驗室外崩潰落淚。

▲黃姓死者的妻子在相驗室外等待，情緒崩潰落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

根據黃太太所述，先生在昨晚她入睡後外出，她並不清楚先生的具體出門時間。今早醒來後，她發現先生不在家，遂以通訊軟體聯繫，但未獲回應。隨後她撥打電話，接聽者卻是警方，告知她先生已在急診室，同時已經死亡。

警方也提供的監視器畫面讓她指認，她向警方表示自己先生與一群陌生人同乘一輛她從未見過的汽車離開。畫面中的人士皆不在她認識的範圍內。同時她也透露，先生本身雖然有慢性疾病，但是近期健康狀況尚稱穩定，同時也跟人有汽車買賣糾紛。她強烈懷疑，先生可能是在與這群「朋友」商談事情時，發生衝突或身體不適，對方卻未及時將他送醫，導致錯過黃金救援時間。

「我老公到醫院時已經沒有呼吸心跳了，那些人才把他丟下離開。」死者妻子情緒激動地說道。她與先生結婚約六年，對於先生的突然離世感到難以接受，希望警方能深入調查，釐清真相，而經過初步相驗之後，檢方指示在下週一進行復驗解剖釐清死因。