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有房賣不了、有單接不了　潘思亮：缺工國安危機將引爆

晶華酒店集團董事長潘思亮多次示警，缺工等同國安危機，基層工作並非加薪就招募得到人。（圖／方萬民攝、晶華酒店提供）

▲晶華酒店集團董事長潘思亮多次示警，缺工等同國安危機，基層工作並非加薪就招募得到人。（圖／方萬民攝、晶華酒店提供）

圖文／CTWANT

近年，國內觀光旅宿業面臨嚴重缺工，讓飯店業龍頭晶華酒店集團董事長潘思亮多次提出「缺工問題已達國安等級」的警告。根據CTWANT記者調查，飯店出現缺人打掃，有房間但賣不了的困境；旅行社也因缺人，出現產品、出團數被迫減少，有客人卻接不了的窘境。潘思亮近日在Podcast節目中再度示警，「缺工問題已經在悶燒了，現在不做（解決）就是爆掉！」

4月1日，宜蘭頭城凱渡廣場酒店宣布加入全球最大獨立酒店品牌Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村），這家營運甫滿2年的新飯店，郵輪造型的獨特外型，加上滿滿海洋風的室內空間，在國人喜歡嘗鮮住新飯店的趨勢下，營運首年本該大受歡迎，但去年卻只換來3成住房率。

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凱渡執行長林家漢無奈告訴CTWANT記者，飯店總共285間房間，但目前員工僅200多人，比房間數還少，因人手不足，只能開180間房間來銷售，另外的100間只能閒置，偌大的宴會廳也不敢接任何婚宴。若依照人力產值，去年住房率應該是7成；若要房間全開銷售，則還缺120~130人，這是個很大的缺口，所以只能有多人做多少事。

「不過最近缺工問題稍微好一點點！」當記者以為找到了什麼缺工解法，林家漢竟說，是因為國旅不佳，周邊其他飯店生意沒這麼好，「以前生意好時大家會加薪搶人，最近這半年員工很穩定，不太會異動，因為同業不徵人了，甚至還有生意太差而縮編，因而緩解了市場缺工的壓力。」

宜蘭凱渡廣場酒店執行長林家漢就透露，200名員工無法服務285間房間，因此100間房和宴會廳都只能處於閒置狀態。（圖／黃威彬攝）

▲宜蘭凱渡廣場酒店執行長林家漢就透露，200名員工無法服務285間房間，因此100間房和宴會廳都只能處於閒置狀態。（圖／黃威彬攝）

受限於人力，有生意卻接不了的還有旅行社，去年底光是可樂、雄獅、五福、鳳凰4大旅行社就開出超過1,500個職缺。一位知名旅行社業者就透露，5、6月是獎勵旅遊旺季，但受限人力，沒辦法接太多團，業務手上都滿了，訂單看得到吃不到，只能白白將業績送給別人。服務能量不夠硬接團，很容易衍伸客訴問題。

為強化留才，今年1月1日起全員加薪平均最高達1成的可樂旅遊，目前員工約有1,200人，疫後也針對產品、業務、行銷、數位、資安等領域開出逾百職缺，不過仍有500名的人力缺口。

「什麼人才都缺！」可樂旅遊副董吳守謙表示，雖然不至於缺人缺到公司無法運轉，但公司要擴大經營，就要不斷吸才。而且不光本國缺工，國外也因為人力不足，遊覽車、飯店房間都缺少供給，導致整體旅遊量能無法全開。

不只向人才招手，可樂旅遊也祭出加薪1成的留才政策，可樂旅遊副董吳守謙認為，沒有人也難擴大營運規模。（圖／翻攝自可樂旅遊臉書）

▲不只向人才招手，可樂旅遊也祭出加薪1成的留才政策，可樂旅遊副董吳守謙認為，沒有人也難擴大營運規模。（圖／翻攝自可樂旅遊臉書）

近日晶華酒店集團董事長潘思亮接受Podcast節目《百靈果News》專訪時，也大談缺工議題，他分享，很多人都跟他說晶華餐廳很難訂，「因為我找不到人，不敢接啊！」他認為，各行各業都缺工的情況下，企業成長有限，也限制了台灣經濟的發展，缺學生、缺工、缺兵都是國安問題，比缺電還迫切嚴重。

他也提到，目前飯店7個職缺只有1個人願意來做，碰到春節是3倍時薪，連續假日2倍時薪，還是找不到人，所以需要大量實習生，以及外籍實習生，從事服務業基層工作。但，台北晶華2019年還有200個實習生，現在只剩70人，現在連實習生也缺，因此只能尋求清潔外包，外包廠商可以雇用外籍員工，「只因清潔公司被認定是可以引進外籍移工的製造業！」

潘思亮多次呼籲盼放寬移工政策以緩解缺工燃眉之急，但政府擔憂排擠本國人就業機會，始終持保留態度。「房務員、洗碗工，這些台灣人不可能做的基層工作讓外籍移工來做，台灣人升級主管，也加薪了，不是很好嗎？」但潘思亮搖搖頭嘆，不是沒有人要來，是很多人想來台灣，但台灣政府很害怕，阻礙很多。

潘思亮以少子化早台灣10年的日本為例，3家關閉企業有2家是因為找不到人，不是因為沒有生意，日本前首相安倍晉三決定以觀光立國時，也看到少子化的危機，因此引進外籍實習生和移工，讓日本觀光發展有今日成就。

「當初安倍也背負很大的壓力和風險，但對的事，遲早要做，不如早點做。」潘思亮也再次示警，「缺工問題已經在悶燒了，現在不做就是爆掉！」

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