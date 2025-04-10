小六評量驚見「殺人溶屍」！她傻眼：過程超詳細　掀2派論戰

▲有網友看到南一出版社國小六年級的國語評量考題，提及殺人溶屍棄屍的內容。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

參考書在出版之前，應該好好審核內容，以免引發爭議。一名女網友表示，在出版社的國小六年級國語評量中，看到一題改錯字的考題，但內容描述通緝犯「殺人溶屍」的過程，讓她覺得取材內容不妥，擔心會影響孩童身心，掀起熱議。

一名女網友在Dcard以「出版社當初校稿怎麼過的？」為題發文，並貼出南一出版社小六的國語評量，內容是改錯字，題目描述通緝犯在某次公司聚餐後，動手殺害親友，並利用化學藥劑溶解被害人的屍體，再將剩下的骸骨丟棄在廢棄的工廠裡，因行徑殘忍，檢察官為他求處重刑。

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女網友看完覺得十分誇張，認為國小習題不該出現這類文章，因為現實生活已經很多打打殺殺的事情，應該留給孩子一個單純的空間，不禁感嘆：「這社會，還不夠亂嗎？」也好奇出版社當初校稿怎麼會通過。

▲題目描述通緝犯殺人溶屍的過程。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引發兩派網友討論，有些人覺得不適合，「國小需要口味這麼重的舉例嗎…」、「我也覺得這幾個生字，就算是套用在描述案件，還是可以寫出比較好的結局的」、「確實…好像不需要描述這麽細吼」、「我覺得不太適合，如果這樣都沒問題的話，那國小就可以玩GTA了」。

不過，也有一些人認為可以接受，「小六還好吧，柯南跟恐怖片都不知道看了多少」、「例題而已，沒差」、「不會啊，有警惕效果，求處重刑啊」、「妳把現在的六年級想的太單純了，他們沒有這麼脆弱」。

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