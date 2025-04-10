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獨／蘆洲警搞上黑道大哥妻！赴鴻門宴被打到跛腳　瞎扯：我跌倒

▲▼新北市警察局蘆洲分局外觀。（圖／記者陳豐德攝）

▲新北市警察局蘆洲分局爆員警桃色糾紛慘被調職。（圖／記者陳豐德攝）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局一名27歲偵查佐，日前被地方黑道友人邀請去吃飯，沒想到遭對方暴打，造成腿部受傷，面對主管詢問辯稱只是跌倒，結果真相曝光，竟是他與黑道大哥的老婆互傳曖昧訊息，大哥懷疑2人有染，擺下「鴻門宴」由小弟出手痛毆他一頓。分局事後查出真相，緊急將他調地處分，還要求同仁對外一律封口，避免家醜外揚。

《ETtoday新聞雲》詢問蘆洲警方此件風紀案，但警方尚未回應。

據悉，警專35期畢業、已婚的李姓偵查佐，在蘆洲分局偵查隊服務，平時與轄區內一名黑道交往甚密，是認識2、3年的朋友，但互動過程卻覬覦嫂子美色，私下與她眉來眼去，還頻頻傳曖昧簡訊，還以老婆、老公相稱，後來在唱KTV時，2人互動過於親密被大哥眼尖發現，於是設下「鴻門宴」邀李出席。

李姓偵查佐不疑有他出席飯局，過程中黑道大哥突然臉色一變，問他是否與老婆搞曖昧，質問兩人有沒有上床，李員支吾其詞，最後遭小弟暴打，造成腳部受傷。分局偵查隊長事後發現李走路一跛一跛，他還自稱只是跌倒受傷。

分局經調查，發現李姓偵查佐除了與黑道交往密切外，還私德敗壞與大哥老婆暗通款曲，為了維護警譽立即將他調離原單位，並對同仁下封口令，嚴禁家醜外揚。

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