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習近平決定硬槓到底！中國不會「對川普低頭」：已有替代美國市場

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府近日將對中國進口商品的關稅大幅提高至125%，引發新一輪貿易戰升級。外媒分析，儘管中國經濟正面臨內部壓力，但北京當局展現強硬態度，迅速祭出84%的報復性關稅，強調絕不退讓，考量到美國高度依賴中國產品進口，因此未來中方不太可能輕易讓步，中美關係恐將持續惡化。

根據《衛報》，這波貿易衝突源自川普今年初宣布對中國商品加徵10%關稅，不到3個月便飆升至125%。中國方面則迅速反擊，不僅對美國商品加徵84%的報復性關稅，外交與商務部門也公開表明將「戰鬥到底」。中國外交部發言人林劍強調，「面對挑戰，我們決不退讓」。

儘管中國經濟正面臨房地產低迷與內需不振等問題，學者們卻認為在關稅議題上，中方不太可能主動示弱。經濟顧問公司Enodo Economics首席經濟學家喬伊列娃（Diana Choyleva）指出，對中國國家主席習近平而言，政治上唯一可行的回應就是迎戰。她認為，若在此時讓步，將在國內造成政治上的不利觀感。

從貿易結構來看，美國對中國的依賴程度高於中國對美國。美方自中進口商品多為消費品，如智慧型手機、電腦與玩具。分析師預估，受關稅影響，美國市面上最便宜的iPhone價格可能從799美元漲至1142美元。相比之下，中國從美國進口的商品以原物料與機械為主，如大豆、能源與噴射引擎，這類商品的價格波動較不容易直接轉嫁至消費者身上。

報導指出，其實自從2018年川普首次針對中國發動貿易戰以來，北京當局已積極尋求替代市場。例如，2018至2020年間，巴西對中國的大豆出口量較2015至2017年的平均增加超過45%，而同期美國對中出口反而減少38%。雖然中國仍是美國農產品的最大買家，但這一市場正逐年萎縮，2024年出口額降至292.5億美元，遠低於2022年的428億美元，對美國農民造成衝擊。

中國也可能採取進一步反制手段。近日有兩位中國民族主義部落客列出可能的報復清單，包括暫停中美在芬太尼控管上的合作、調查美國企業在中國的知識產權，以及禁止好萊塢電影進入中國市場。儘管中國官方未明確回應這些內容，但也未予否認，顯示這些手段可能成為未來選項。

然而，儘管中國具備一定戰略籌碼，其自身也並非完全不受影響。中港兩地股市持續低迷，內需疲軟仍未有效提振。專家指出，若無法強化國內消費，中國經濟難以真正對抗關稅壓力。

在川普政府加碼施壓、並指責中國處於「弱勢地位」的情況下，外界普遍認為北京將繼續維持強硬立場，中美關係恐進一步惡化。

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