柯建銘預言關稅10％！吳思瑤讚先知　藍委酸：去當特使跟美國談判

▲國民黨立委翁曉玲、許宇甄、陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普日前宣布課徵台灣對等關稅32%，而在美國宣布前，民進黨團總召柯建銘事前曾說，美國課台灣關稅只會有10%，如今，川普宣布對等關稅暫時降至10％，引發網友大讚是「先知」。國民黨立委許宇甄諷刺，柯建銘知道川普各項策略，那建議柯建銘擔任談判特使。

柯建銘日前曾說，關稅頂多10％，遭網友罵翻，如今美國總統川普政策急轉彎，宣布對75國對等關稅暫時降至10％、為期90天，讓大批網友湧入柯建銘大讚「神預言」；民進黨團幹事長吳思瑤今日受訪時也說，先知總是寂寞的。

對此，國民黨立委陳玉珍說，全世界沒有人知道川普在想什麼，川普有獨特的思考方向，可以看到賴政府根本沒有準備，措手不及，沒辦法馬上回應，幸好有90天喘息機會，可以讓政府好好盤點到底怎麼幫助產業。

陳玉珍再說，現在很多產業毛利都沒有10％，政府到底有沒有跟人民站在一起？吳思瑤的發言是喪事喜辦，把人民的痛苦講的沾沾自喜。

許宇甄則說，既然吳思瑤認為柯建銘是先知者，那就建議柯建銘代表我國去跟美國談判，如果柯建銘知道川普總統各項策略，那就由柯建銘擔任談判特使。