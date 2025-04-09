花東觀光新起點？山里舊鐵道活化納入交通部年度規劃





▲立委莊瑞雄促活化台東山里舊鐵道。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

花東地區觀光近年頻受天災影響，地方業者苦撐之際，中央政府的長遠規劃備受關注。立法院交通委員會9日進行質詢時，立委莊瑞雄提出，台東縣卑南鄉的「山里舊鐵道」擁有豐富歷史與自然資源，極具觀光潛力，呼籲交通部儘速啟動活化規劃，為花東觀光開創新局。交通部長陳世凱當場回應，將於今年啟動相關規劃，並由觀光署與台鐵聯手推動整體發展。

莊瑞雄指出，花東地區去年接連遭受地震與颱風重創，許多觀光景點受到嚴重損害，當地觀光業者在災後恢復過程中面臨營運困境。他強調，目前的補助措施如住宿優惠雖然具短期效益，但終究無法從根本上提升區域觀光品質，中央應當主動提出具有在地特色的中長期規劃，以協助地方真正脫困。

在質詢中，莊瑞雄特別提及山里舊鐵道的歷史與文化價值。該區擁有舊車站、隧道群及豐富的自然景觀與原住民族文化，早在2021年即被列為交通部觀光署的「經典小鎮」之一。然而，地方多次嘗試推動活化計畫，卻因資源與規劃斷層，難以取得實質進展。

他也坦言，山里部分隧道受限於地質敏感區與蝙蝠棲息等生態保育問題，並不適合大規模開發，但中央仍應以積極態度回應地方需求。他建議，透過設置鐵馬驛站、整修主街道、設計導覽路線等方式，打造低碳、永續且具在地特色的觀光模式，將山里打造成新的旅遊亮點。

對此，交通部長陳世凱表示高度認同，並明確承諾將於今年展開山里舊鐵道相關規劃。陳世凱指出，儘管當地存在地質與生態上的開發限制，但替代方案方向務實可行，未來將由觀光署負責鐵馬驛站設置、街道美化及導覽設計等項目，並與台鐵攜手合作，整合周邊資源，提升整體觀光機能。

他補充，雖然隧道本體不一定能進一步開發，但地方蘊含的觀光潛能與文化價值仍可透過重新包裝加以展現，盼能轉化為推動區域觀光轉型的核心場域。

莊瑞雄強調，中央政府的觀光政策一再強調「體驗導向」、「區域平衡」與「永續發展」三大目標，而山里正是一處兼具文化、自然與歷史特色的最佳示範場域。他呼籲政府應積極整合資源、加速落實執行，別讓地方長期停留在等待與期盼中。

「山里車站在山裡，但政府的決心不該留在夢裡。」莊瑞雄語重心長地表示，山里不應只是被遺忘的舊鐵道，而是一條等待重新啟動的新起點。他期盼中央與地方攜手合作，讓花東在觀光轉型的浪潮中，走出屬於自己的藍圖與未來。