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網美觀光列車「山嵐號」4／19首航　療癒系周邊商品搶先上架

▲▼台鐵推出海風號、山嵐號療癒系周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵推出海風號、山嵐號療癒系周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

搭乘率達97%的台鐵網美觀光列車「海風號」新路線4月12日開始營運，新亮相的「山嵐號」也將於4月19日首航，台鐵也趁勢推出療癒系周邊商品，今搶先曝光上架，包括高顏質造型保溫提袋、海風號車頭車廂積木組等。

全台首列甜點列車「海風號」2024年12月7日首航，行駛新竹-台中間，搭乘率高達97%，4月12日起全新路線將行駛南港-宜蘭間，沿途欣賞龜山島和太平洋風光，並停靠猴硐、頭城、大里。

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「海風號」列車餐點也邀請米其林星廚指定烘焙坊「月. 烘焙工作室Moon Baking Studio」、米其林一星Minimal打造專屬甜點和冰淇淋，單趟約3小時3600元，另入住北市、宜蘭飯店兩天一夜專案，每人8499元起。

▲雄獅旅遊「海風號」觀光列車夏季路線4月12日首航，行駛於南港至宜蘭段，沿途欣賞龜山島和太平洋風光,海風號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼雄獅旅遊「海風號」觀光列車夏季路線4月12日首航，行駛於南港至宜蘭段。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

姊妹列車「山嵐號」則於4月19日正式啟程，不但是首輛馳騁花東縱谷的觀光列車，車廂內裝以深綠為主色調，設有四人沙發座椅和兩人席次，並延續「海風號」特色全景落地窗設計，當列車行經隧道時還有隱藏彩蛋，車廂內的燈光設計營造出宛如列車穿越隧道的流動感。

「山嵐號」列車餐點也首邀世界冠軍主廚操刀，打造宛如藝術品般美食，車廂也精選「一日茶道TEAORY．白水烏木系列」，作為山嵐號御用香氛列車，並推出共鳴室嗅聞體驗，套票3900元，2天1夜9599元起。

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號觀光列車4月19日首航。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

因應「海風號」、「山嵐號」網美姊妹列車4月全新營運，台鐵也趁勢推出療癒系周邊商品暖身，台鐵表示，山嵐、海風周邊商品以精緻優雅為概念，搭配馬卡龍色系輕柔紓壓，包括經典不敗不鏽鋼便當空盒售價450元、高顏質造型保溫提袋售價299元、實用型一卡通售價150元、多功能積木萬年曆售價390元。

此外，另還有超精緻海風號車頭、車廂積木組售價各799元，連車廂內裝都可以自己組裝的列車，車輪還可真的滾動、車廂可連掛，預計4月下旬上市；山嵐、海風號微型積木售價350元，以4x4x3mm組裝出比傳統積木更精巧且易於收藏的精緻列車，預計4月下旬上市。

▲▼台鐵推出海風號、山嵐號療癒系周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵推出海風號、山嵐號療癒系周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵推出海風號、山嵐號療癒系周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，由台鐵監製的「山嵐號」及「海風號」周邊商品，比照對實車漸層色系的超高品質要求，即日起可至台鐵各實體門市及台鐵夢工場網路商店選購，數量有限，售完為止。

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