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翁章梁視察嘉141線崩塌地復建進度

▲▼ 翁章梁視察中埔鄉嘉141線崩塌地復建工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 翁章梁視察 中埔鄉嘉141線崩塌地復建工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉141線0K+500處受109年9月豪雨侵襲，道路下方坡趾處發生嚴重崩塌，建設處監控找出致災原因，爭取中央6千萬元進行復建，預計今年8月完工。嘉義縣長翁章梁(9)日會同鄉長李碧雲及縣議員莊竣傑實地了解道路復建進度。

嘉141線是中埔鄉中崙村與同仁村通往中埔市區及大埔地區的重要聯絡道路，對周邊居民日常生活及經濟活動具有至關重要的影響。

▲▼ 翁章梁視察中埔鄉嘉141線崩塌地復建工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣建設處長郭良江說明中埔鄉嘉141線崩塌地復建進度 。（圖／嘉義縣政府提供）

建設處長郭良江指出，109年9月豪雨期間，道路並未立即發生崩塌，事後的日常巡檢卻發現裂縫，經與公所討論後決定封路處理，隨後又再次降雨導致坍方。

為確保交通不中斷，公所與地主協調在崩塌路段上方開闢臨時便道，同時啟動地質鑽探與邊坡監測作業，包括地下水位觀測井、災前及災後衛星影像分析，並蒐集地質資料確認有無深層滑動跡象。

▲▼ 翁章梁視察中埔鄉嘉141線崩塌地復建工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

調查結果顯示致災原因為該路段鄰近凍子腳溪90度急彎處，位於河流凹岸受沖刷地帶，經豪雨沖刷後，順向坡腳裸露，引發大規模坡面崩塌。為避免災害擴大，先進行凍子腳溪整治，優先保護道路基腳。

工程期間適逢113年6月豪雨及113年7月凱米颱風，道路下邊坡未造成災害擴大；114年1月21日嘉義大埔強震，當時道路基樁工程已完成，亦未造成災害擴大，證明縣府歷經二年監測找出致災原因及復建對策已有成果。

▲▼ 翁章梁視察中埔鄉嘉141線崩塌地復建工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

行政院政務委員陳金德曾率領中央相關單位前往工地視察，對本案從監測階段確定致災原因，到後續設計施工克服狹窄道路、裸露岩盤及陡峭坡面等挑戰，給予高度肯定，尤其針對精密安排施工順序，避免災害擴大，讚許有佳。

嘉義縣長翁章梁表示，面對道路崩塌，不僅僅修復路面，更應該找出致災原因，避免事件重複發生。該路段修復工序完善，獲中央公共工程委員會肯定，感謝施工團隊在嚴峻條件下加速推進工程，提供安全舒適的道路，也感謝地主配合提供改道路線，以維持當地居民的交通便利。

 
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