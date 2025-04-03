融合遊樂場元素！　和興國小校園營造歡樂學習環境

▲▼ 校園就是兒童樂園 。（圖／周濟仁提供）

記者翁伊森／嘉義報導

把校園變成大型的遊樂場，讓孩子離開教室擁抱快樂的校園，是嘉義縣中埔鄉和興國小校長周濟仁一直以來的夢想，他強調將校園打造成遊樂場不是一次性的，也不是因應兒童節才誕生的，就是要讓學校校園總是充滿兒童歡樂笑聲。

▲ 校園裡有沙坑 。（圖／周濟仁提供）

周濟仁說，學校體能場遊戲區是每個小朋友下課必到之地，每到下課二三十分鐘之內總是滿滿的小朋友，太受歡迎了，學校都要安排時間讓小朋友輪流玩，加上學校另外裝設的盪鞦韆區，還有人工草皮走廊，可以分散人流，所以學校不僅有遊樂場，連教室的走廊前全部都是人工跑道人工草皮，學童在這裡走路可以依照草皮的顏色分兩邊走，減少的碰撞與推擠，甚至於在沒有人的時候他可以在自己的跑道上小跑步擁有屬於自己的跑道，不做作的規劃融入校園建設，時而走路，時而小跑步，甚至席地而座，同學間可以兩兩還跳格子，猜拳遊戲，笑聲歡樂聲傳梭於校園之中。

▲ 教室外走廊鋪滿人工草皮 。（圖／周濟仁提供）

周濟仁表示，設計遊戲體能場的圖樣就是學校發展的主軸，藉由將學習及課程打造成地圖，更將這個地圖把它卡通化直接印在人工草皮上，非常的舒適完全沒有違和感，因為小朋友平常學習就在這裡，讓孩子完全知道在學校要學習什麼東西，舉凡品德，語文，科學，棒球，籃球，射箭，管弦樂，高爾夫。而這個就是將言教，身教及境教都融為一體個學習環境，讓小朋友每天都超級想上學，而且是來這邊運動環境體驗，甚至連星期六日都拉著家人，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶一起,陪他們遊玩。

打破大家都認為要花大錢才能建置這樣的設施，周濟仁表示，所有的經費一半是由公部門支持，另一半是由認同其裡念的好朋友共同捐贈，校長自己也捐獻來貫徹自己的理想，打造一個全國最棒最優質樂園小學，創造了天天都是兒童樂園的優質小學。更令人意想不到的遊戲場，就是全國唯一的白沙灘就在和興國小校園內，小朋友也可以盡情在裡面玩沙，堆沙堆，除此之外，還可以做羽球的訓練場、拔河場，沙灘角力、沙灘排球等等多元的運動功能。￼

嘉義縣中埔鄉和興國小，一直希望打造最美麗且優質學習環境也具人性化的兒童小學，這個學校的遊戲區未來還有其他的延伸，也希望各位拭目以待也歡迎各位家長把小孩送來這邊體驗歡樂體驗學習，讓孩子真正有自己的樂園式學習空間。