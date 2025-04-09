高鐵母親節增「44班加班車」4／11開賣　　加碼8班大學生5折列車

▲高鐵母親節加開44班次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

母親節將至，高鐵規劃加開44班加班車，4月11日凌晨開放購票，另也將加碼8班「大學生5折孝親優惠列車」。此外，台中以北區間列車自由座將擴大為8節。

台灣高鐵宣布，5月9日至5月12日規劃母親節疏運，4天共加開44班次，其中南下22班、北上22班，提供700班次列車的旅運服務，4月11日凌晨零時起開放購票；同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，5月9日及5月12日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

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因應台中以北自由座需求較高時段，台灣高鐵也增加區間列車之自由座車廂至8節，高鐵公司表示，包括5月9日16~20時之南下方向、5月11日14~21時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置8節自由座車廂。

此外，高鐵也將在母親節疏運期間提供5班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站，且配置2節自由座車廂（11-12節）。

另高鐵公司也提醒，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查，以免影響優惠權益。