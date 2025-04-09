陸商務部宣布最新制裁！　6家「涉台軍售」美企業列黑名單

▲中國一口氣制裁18家智能、軍工企業。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國宣布對華課徵104%關稅，中國官方今（9）日宣布最新對美反制措施，自2025年4月10日12時01分起，對美所有進口商品關稅提升到84%。中國商務部今日發布公告，不可靠實體清單工作機制關於將護盾人工智能公司等6家「涉台軍售」美國企業列入不可靠實體清單，包括美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單，一共18家智能、軍工企業自2025年4月10日12時01分起實施。

中國商務部指出，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將護盾人工智能公司（Shield AI,Inc.）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）、Group W公司（Group W）和哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）等6家實體列入不可靠實體清單。

禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資。本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。

中國商務部新聞發言人表示，近年來，護盾人工智能公司、內華達山脈公司等6家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

發言人強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

另外，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

一、禁止向上述12家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

本公告自2025年4月10日12時01分起正式實施。出口管制管控名單（2025年4月9日）

1。 美國光子公司（American Photonics）

2。 諾沃特公司（Novotech， Inc。）

3。 埃科達因公司（Echodyne）

4。 馬文工程公司（Marvin Engeering Company， Inc。）

5。 埃克索維拉公司（Exovera）

6。 特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering， Inc。）

7。 BRINC無人機公司（BRINC Drones， Inc。）

8。 賽尼克斯公司（SYNEXXUS， Inc。）

9。 火風暴實驗室公司（Firestorm Labs， Inc。）

10。 奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems， Inc。）

11。 多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）

12。 英斯圖公司（Insitu， Inc。）